Eski öğrencisi tarafından öldürülen okul müdürünün son görüntüleri

11 May 2024 12:14 - Güncelleme : 11 May 2024 12:20

Tam 90 milyon lira...Benzin istasyonu çalışanlarından akılalmaz vurgun!

Tam 90 milyon lira...Benzin istasyonu çalışanlarından akılalmaz vurgun!

Eyüpsultan’da 7 Mayıs’ta meydana gelen tüm Türkiye'yi yasa boğan olayda yabancı uyruklu öğrenci Y.K. (17), okuduğu özel liseden atılmasından sorumlu tuttuğu ve aralarında geçen tartışma dolayısıyla husumet beslediği okul müdürü İbrahim Oktugan’ı odasında silahla vurarak ağır yaralamıştı.

Hastaneye kaldırılan Oktugan hayatını kaybederken, olayın ardından yakalanan Y.K. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.K., daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

SON GÖRÜNTÜLERİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Eski öğrencisi tarafından silahlı vurulan okul müdürü İbrahim Oktugan’ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde koşar adımlarla müdürün odasına giren öğrencinin saniyeler içinde aynı şekilde koşup dışarı çıktığı görülüyor.

Silahlı saldırı sonrası yaralanan Okul Müdürü İbrahim Oktugan’ın ise yaralı halde odasından çıktıktan sonra yere yığılıp yardım istediği o anlar yer alıyor.