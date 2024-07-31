Eski patronu dehşeti yaşattı! İşten ayrılan DJ'e "eski patronunun selamı var" deyip kurşun yağdırdılar

31 Temmuz 2024 10:51 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 10:57

Eski patronu tetikçi tuttu, DJ ölümden döndü. Muharrem Ülker'in başka bir mekanda DJ'lik yapmasını hazmedemeyen patron dehşet saçtı...

PATRON BAŞKA MEKANDA İŞE BAŞLAMASINA SİNİRLENDİ

Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde geçtiğimiz Nisan ayında meydana gelen olayda, Beyoğlu Gümüşsuyu'ndaki bir mekanda DJ'lik yapan 36 yaşındaki Muharrem Ülker, bir süre önce işten ayrıldı. Bu süre zarfında başka bir mekanla anlaşan Ülker, yeni işyerinde çalışmak için harekete geçti.

Ancak iddiaya göre mekanın patronları Mehmet Mesut D. ve Veysi T., Ülker'in işten ayrılmasına ve başka bir mekana geçmesine sinirlendi.

"GÖRKEM VE VEYSİ'NİN SELAMI VAR" DEYİP KURŞUN YAĞDIRDILAR

Bunun üzerine Veysi T., Ülker'in de bulunduğu mesajlaşma uygulamasındaki gruba “Sen düşündüğüm yere gitmeyi düşünüyorsan eğer, biz de gerekeni yaparız” içerikli bir mesaj attı. Mesaja cevap vermeyen Ülker ardından gruptan ayrıldı.

Bu süre içerisinde DJ Muharrem Ülker, Bağcılar Mahmutbey'deki yeni işyerinde çalışmaya başladı. Eski patronlarından tehdit mesajları almaya devam eden Ülker, geçtiğimiz hafta Perşembe günü sabaha karşı çalıştığı yeni mekanından araca binerek ayrıldı.

Ülker, Esenyurt'taki evine gitmek için binanın kapı şifresini gireceği esnada arkasından yaklaşan saldırgan, "Görkem ve Veysi'nin selamı var" dedikten sonra kendisine 3 el ateş etti. Saldırı sonucu Ülker yara almadan kurtulurken, kurşunlar kapıya isabet etti.

"BABALAR SÖZÜNÜ TUTAR" PAYLAŞIMI

Olayın ardından Muharrem Ülker'in ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler inceleme yaptıktan sonra emniyete giderek şikayetçi oldu.

Polis, Muharrem Ülker'in ifadesi sonrasında şikayetçi olduğu şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Bu sırada ise Ülker'in şikayetçi olduğu eski patronlarından Veysi T. olaydan sonra sosyal medya hesabından “Babalar sözünü tutar” yazılı bir mesaj paylaştığı ortaya çıktı.

BU KEZ DE ÇALIŞTIĞI YENİ MEKANA SALDIRDILAR

Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması sürerken geçtiğimiz hafta Çarşamba günü gece saatlerinde motosiklet iki saldırgan mekanın önüne geldi. Hemen harekete geçen saldırganlar mekanın camlarına 5 el ateş açtı.

Kurşunlar mekanın camına isabet ederken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından DJ Muharrem Ülker, emniyete gidip yeniden şikayetçi oldu.

"BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE ONLAR SORUMLU"

DJ Muharrem Ülker, saldırılar sonrası "Evden çıkamıyoruz, başıma bir şey gelirse onlar sorumlu" dedi.

ESKİ PATRONU KADIN MÜŞTERİLERİ SİLAHLA KOVALAMIŞTI

Öte yandan Ülker'in şikayetçi olduğu eski patronlarından Veysi T.'nin geçen yıl 10 Temmuz tarihinde erkek arkadaşlarıyla mekana gelen iki kadını gürültü yaptıkları gerekçesiyle kovduğu, kendisine tepki gösteren kadınları ise sokakta silahla kovaladığı ortaya çıkmıştı.