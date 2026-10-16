İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının desteğiyle, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen planlı çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Eskişehir merkezli 33 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 119 gözaltı Eskişehir merkezli 33 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik 119 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon Eskişehir merkezli olarak 33 ilde gerçekleştirildi. Yasa dışı bahis suçuna yönelik planlı çalışmalar kapsamında yapıldı. 119 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

119 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Operasyonun 119 zanlıya yönelik Adana, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Van'da tespit edilen adreslere düzenlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

YASA DIŞI BAHİS, KUMAR VE PARA NAKLİ

"Şüphelilerin, ülke genelinde örgütlü olarak çevrim içi yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin faaliyetlerine imkan sağladıkları, üçüncü kişilerden banka hesabı ve GSM hattı topladıkları ve para nakline aracılık ettikleri tespit edildi. Kahraman polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."