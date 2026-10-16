Eskişehir merkezli 33 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 119 gözaltı

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İstanbul
İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının desteğiyle, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen planlı çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.
Operasyonun 119 zanlıya yönelik Adana, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Van'da tespit edilen adreslere düzenlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Şüphelilerin, ülke genelinde örgütlü olarak çevrim içi yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin faaliyetlerine imkan sağladıkları, üçüncü kişilerden banka hesabı ve GSM hattı topladıkları ve para nakline aracılık ettikleri tespit edildi. Kahraman polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."