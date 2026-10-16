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Gündem
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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 08:17
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 08:55

Eskişehir merkezli 33 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 119 gözaltı

Son dakika haberi: Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Eskişehir merkezli 33 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında 119 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Editor
 Onur Kaya
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Eskişehir merkezli 33 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 119 gözaltı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 08:17
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 08:55

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının desteğiyle, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen planlı çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

HABERİN ÖZETİ

Eskişehir merkezli 33 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 119 gözaltı

Bilgi Okunma süresi 11 saniyeye düşürüldü.
Eskişehir merkezli 33 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik 119 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon Eskişehir merkezli olarak 33 ilde gerçekleştirildi.
Yasa dışı bahis suçuna yönelik planlı çalışmalar kapsamında yapıldı.
119 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Bilgi Okunma süresi 11 saniyeye düşürüldü.

119 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Operasyonun 119 zanlıya yönelik Adana, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Van'da tespit edilen adreslere düzenlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Eskişehir merkezli 33 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 119 gözaltı

YASA DIŞI BAHİS, KUMAR VE PARA NAKLİ

"Şüphelilerin, ülke genelinde örgütlü olarak çevrim içi yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin faaliyetlerine imkan sağladıkları, üçüncü kişilerden banka hesabı ve GSM hattı topladıkları ve para nakline aracılık ettikleri tespit edildi. Kahraman polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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