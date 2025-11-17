Menü Kapat
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Eskişehir merkezli 4 ilde FETÖ’nün kadın yapılanmasına darbe: Çok sayıda gözaltı var!

Eskişehir merkezli 4 ilde FETÖ’nün kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 16 şahıs yakalandı. Şüphelilerden; 8’i hakkında yurt dışı çıkış yasağı ile adli kontrol, 3 şahıs hakkında ev hapsi adli kontrol kararı verilirken, 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi...

IHA
17.11.2025
17.11.2025
Polis tarafından /PDY terör örgütünün güncel bayan yapılanmasına yönelik Eskişehir merkezli Adana, Balıkesir, Edirne ve İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 16 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 8’i hakkında , 3 şahıs hakkında ev hapsi kararı verildi.

Eskişehir merkezli 4 ilde FETÖ’nün kadın yapılanmasına darbe: Çok sayıda gözaltı var!

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütünün güncel bayan yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma dosyası kapsamında; haklarında kararı verilen, aralarında özel sektör çalışanı, ev hanımı ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu toplam 16 şüpheliye yönelik, Eskişehir il merkezli Adana, Balıkesir, Edirne ve İzmir illeriyle eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Gerçekleştiren operasyon kapsamında 16 şüpheli şahıs ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

5 TUTUKLAMA KARARI

Gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyallere ve Türk Lirası ve döviz cinsinde paraya el konuldu. İşlemleri tamamlanan tüm şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemece şüphelilerden; 8’i hakkında yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol, 3 şahıs hakkında ev hapsi adli kontrol kararı verilirken, 5 şüpheli ise tutuklandı.

