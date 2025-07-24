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 | Merve Yaz

Eskişehir yangınında şehit olan Muharrem Can'ın TUSAŞ'ta mühendis olduğu ortaya çıktı

Eskişehir'deki yangın söndürme çalışmaları sırasında şehit olan 10 kahraman şehidimizden biri olan AKUT gönüllüsü Muharrem Can'ın, Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ'de (TUSAŞ) mühendis olduğu öğrenildi. Can, 6 Şubat depremlerinde de görev almış.

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Eskişehir yangınında şehit olan Muharrem Can'ın TUSAŞ'ta mühendis olduğu ortaya çıktı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 13:04
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 13:04

Türkiye, aşırı hava sıcaklıklarına bağlı olarak yaşanan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son olarak Eskişehir'de çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ederken acı haber geldi. Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale esnasında, 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubu hayatını kaybetti.

Yeşil Vatan'ı korumak için canla başla mücadele eden kahraman şehitlerimizin kimlikleri de belli oldu.

Eskişehir yangınında şehit olan Muharrem Can'ın TUSAŞ'ta mühendis olduğu ortaya çıktı

TUSAŞ'TA ÇALIŞYORDU

Yangına müdahale sırasında hayatını kaybedenlerden biri olan Muharrem Can'ın, Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ'de () mühendis olduğu ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde de görev aldığı öğrenildi.

Eskişehir yangınında şehit olan Muharrem Can'ın TUSAŞ'ta mühendis olduğu ortaya çıktı

Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ'nin sosyal medya hesabından, kahraman şehitlerimizin yakınlarına başsağlığı mesajı yayınlandı.

Eskişehir yangınında şehit olan Muharrem Can'ın TUSAŞ'ta mühendis olduğu ortaya çıktı

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabı X'ten yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Eskişehir’de meydana gelen yangını söndürme çalışmalarında olan kahraman orman işçilerimiz ve AKUT gönüllülerimizin acısı kalbimizdedir.

Bölgeye destek için giden AKUT gönüllüsü çalışma arkadaşımız Muharrem Can başta olmak üzere tüm tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz.

Aziz milletimizin başı sağ olsun."

https://x.com/TUSAS_TR/status/1948306380567269478

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#orman yangını
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