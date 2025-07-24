Uzman isim madde madde sıraladı: İşte yangına karşı alınabilecek hayati önlemler

Tüm yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği şu günlerde yangınlarına karşı uzmanlar uyarılarda bulunuyor. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 2. Bölge Müdahale Şube Müdürü Kadir Ünver, hava sıcaklığıyla birlikte bitki ve toprak örtüsünün üzerinde bulundurduğu nemin kaybolmasıyla bitki örtüsünün daha çabuk alev alabildiğini veya tutuşabilir hale geldiğine dikkat çekerek, "Çiftçilerimiz bir ateş yakılacağında bu ısınma amaçlı olabilir veyahut kullanım amaçlı çay demlemek, yemek yapmak gibi etrafının temizlenerek bunun yapılması gerektiğini bilirler ama ne yazık ki toplumumuzda şöyle bir algı var ki, ‘bir şey olmaz' düşüncesi ile ihmal sonucu yangınlar çıkıyor ve bazen kontrol altına da güçlükle alınabiliyor. Bizim toplum olarak vatandaş olarak üzerimize düşen bazı görevler var. Bunlar; ilk önce yangına kendimiz sebebiyet vermeyeceğiz. Eğer yangın çıkmış ise 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla ilgili kuruluşlara bildireceğiz. Kendi evimizde, aracımızda yangın söndürücüler bulundurarak yardıma muhtaç kişiye destek sağlayarak bu önlemimizi alacağız" dedi.

İLK MÜDAHALE FACİAYI ÖNLEYEBİLİR

Yangın çıktığı andan itibaren yapılması gerekenlere değinen Kadir Ünver, "Yangını görüyoruz ve müdahale etmemiz gerektiğini düşünüyorsak, bununla alakalı ilk olarak 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verdikten sonra can güvenliğimizi sağlayarak rüzgarı da arkamıza alarak ufak bir başlangıç yangını ise buna vatandaşlarımızın müdahale ettiğini de görmekteyiz. Yangın başlangıç noktasında örneğin anız yangını yeni başlamış, o an etrafta bulabildiğimiz bir ağaç dal parçası, bez parçasını aleve vurmak suretiyle kişi, kendisine zarar vermeden ilk müdahaleyi yapabilir ama bununla bitmiyor kesinlikle. ‘Ben müdahaleyi yaptım' diyerek çağrı merkezine ihbarda bulunmadan kesinlikle oradan ayrılmamak lazım. Çünkü bazı yangınlar vardır ki, alevi kestiğinizi düşünebilirsiniz ama soğutma ihtiyacı gereklidir. Siz ‘söndürdüm' dersiniz olay yerinden ayrılırsınız daha sonrasında yangın rüzgarın etkisiyle veyahut nemin düşmesiyle kuruyan bitki örtüsüyle sonradan tekrar alevlenme meydana gelebilir. Özellikle çiftçilerimizi bu dönemlerde anız yakmamalarıyla ilgili uyarmak isterim. Çünkü ufak bir ihmal, tedbirsizlik, etrafının sürülmeden bu işlemin yapılması ormanlık alanlara sirayet veyahut işlenmemiş ekinlerin de yanmasına sebebiyet vermekte" şeklinde konuştu.

BU HATALARI YAPIYORSANIZ DİKKAT

Ünver, son olarak sıcak havalarda en çok yaşanan araç yangınlarına karışı da uyarılarda bulunarak, "Araçlarımızda hava sıcaklığının artmasıyla birlikte araç içerisinde unutulan deodorant, çakmak, pil, powerbank bunlar artan sıcaklıktan dolayı patlayabilir. Bu patlama veya yangın araçlara büyük maddi zarar verebilir. Sürücülerimizin kesinlikle dikkatli şekilde kontrollerini yaparak araçtan ayrılması gerekiyor. Araç yangınlarına sebebiyet veren bu tür yanıcı parlayıcı ürünleri araç içerisinde bırakmasınlar" diye konuştu.

BU SAAT ARALIĞINDA DIŞARI ÇIKMAYIN

Öte yandan, Konya Afet Koordinasyon Merkezi de (AKOM) sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sıcak havaların mevsim normalleri üzerine çıkmasıyla beklenen yüksek sıcaklıklara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Açıklamada, "Bölgemizde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. 11.00 - 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmaktan kaçının, bol sıvı tüketin, açıklı renkli giysiler giyinin. Yangın riskine karşı dikkatli olun" denildi.