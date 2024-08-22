Eskişehir'de asker eğlencesinde havaya ateş açtılar! Polise mukavemet gösteren 2 kişi gözaltında

22 Ağustos 2024 04:28 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 04:41

Eskişehir 71 Evler Mahallesi Yeşilhat Sokak'ta hareketli saatler yaşandı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, bölgede yaşayan vatandaşlar, sokak üzerinde düzenlenen asker eğlencesinde havaya ateş edildiğine yönelik 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Asker eğlencesine giden ekipler ile havaya ateş eden grup arasında tartışma çıktı. Ekiplere mukavemet gösteren grup, 1 polis memurunu darp etti.

Çıkan kargaşanın ardından 2 kişi gözaltına alınırken, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.