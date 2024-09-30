Eskişehir'de faciadan dönüldü! Pazar kurulurken yol çöktü! 2 metre derinliğinde çukur oluştu

30 Eylül 2024 12:05 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 12:05

Eskişehir’de semt pazarı kurulduğu sırada yol çöktü. O saatlerde vatandaş yoğunluğunun olmaması olası bir faciayı engelledi. Oluşan 2 metre derinliğindeki çukur ise görenleri hayrete düşürdü.

Eskişehir​'de facianın eşiğinden dönüldü. Büyükdere Mahallesi Millet Caddesi üzerinde kurulan semt pazarı üzerinde meydana gelen olayda yol üzerinde bir anda büyük çöküntü meydana geldi. Alt yapı çalışması sonrası toprakla kapatılan yol, sağanak yağmurun da etkisiyle yumuşadığı ve çöküntünün bu sebeple büyüdüğü tahmin edildi.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Yaklaşık 1 buçuk- 2 metre derinliğindeki çukur görenleri hayrete düşürdü. Şans eseri vatandaş yoğunluğunun olmadığı saatte meydana gelen çöküntü, facianın ucuz atlatılmasına neden oldu. Olay yerine gelen Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) oluşan büyük çukura bir kamyon toprak dökerek çukuru kapattı.

Pazar esnafı olan Necmettin Sözbilir, "Yağmur yağarken benim tezgâhımın önünde yavaş yavaş çökmeye başladı. O sırada daha pazar başlamamıştı ve kimse oradan geçmiyordu. Yaklaşık derinliği 1 buçuk metre kadar. Yağmurdan oldu diye düşünüyorum" dedi.

Pazardaki başka bir esnaf ise "Yolun altı boşmuş, çakıl dökmüşler. Çalışma yapıldı, yol toprak ile kapanmıştı. Üç haftadır yol böyle. Asfalt atılmak için yolun çökmesini bekliyorlarmış. Çökmeden, oturmadan asfalt atılmıyormuş. Allah'tan kalabalık değildi, pazar daha yeni kuruluyordu. Daha önce böyle bir şey olmamıştı" ifadelerine yer verdi.