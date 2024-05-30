Eskişehir'de HES yangını: Çok sayıda işçi hastaneye kaldırıldı
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
30 May 2024 21:48 - Güncelleme : 30 May 2024 21:49
Eskişehir'de hidroelektrik santralinde çıkan yangında 14 işçi dumandan etkilendi. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumları netlik kazandı.
Eskişehir'in Alpu ilçesinde faaliyet gösteren bir hidroelektrik santralinde (HES) çıkan yangında dumandan etkilenen 14 işçi hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, santraldeki trafonun patlaması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
TEDAVİ ALTINA ALINDILAR
Yoğun dumandan etkilenen 14 işçi, sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı