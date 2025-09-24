Eskişehir'de önüne geleni bıçaklamıştı! Neo-nazi saldırganın cezası belli oldu

Tepebaşı ilçesi Uluönder mahallesinde 12 Ağustos 2024 tarihinde yaşanan olay dehşete düşürmüştü. Neo-nazi sembolü bulunan hücum yeleği giyen, kask ve gözlük kullanıp yüzünü maskeyle gizleyen 18 yaşındaki Arda Küçükyetim önüne geleni bıçaklayarak yaralamıştı. 5 vatandaşın yaralanmasına neden olan Küçükyetim, bu anları bir de sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

108 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Küçükyetim, gözaltına alınarak tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Küçükyetim hakkında 'Tasarlayarak Öldürmeye Teşebbüsten' 100 yıla ve 'Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istendi.

74 YIL 17 AY HAPİS CEZASI

Zanlı Arda Küçükyetim'in yargılandığı davada karar çıktı. Gerçekleştirilen kapalı duruşmada Küçükyetim'in 'Tasarlayarak Adam Öldürmeye Teşebbüs' suçundan 4'er kez ayrı ayrı 15'er yıl, yine 'Tasarlayarak Adam Öldürmeye Teşebbüs' suçundan 11 yıl 8 ay ve 'Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit' suçundan ise 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Küçükyetim'e toplam 74 yıl 17 ay hapis cezası verildiği belirtildi.