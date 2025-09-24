Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Eskişehir'de önüne geleni bıçaklamıştı! Neo-nazi saldırganın cezası belli oldu

Eskişehir'de neo-nazi sembolünün bulunduğu ekipmanlar ile dehşet saçan ve 5 kişiyi bıçaklayarak yaralayan Arda Küçükyetim'e verilen ceza belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 15:06

Tepebaşı ilçesi Uluönder mahallesinde 12 Ağustos 2024 tarihinde yaşanan olay dehşete düşürmüştü. Neo-nazi sembolü bulunan hücum yeleği giyen, kask ve gözlük kullanıp yüzünü maskeyle gizleyen 18 yaşındaki Arda Küçükyetim önüne geleni bıçaklayarak yaralamıştı. 5 vatandaşın yaralanmasına neden olan Küçükyetim, bu anları bir de sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Eskişehir'de önüne geleni bıçaklamıştı! Neo-nazi saldırganın cezası belli oldu

108 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Küçükyetim, gözaltına alınarak tutuklama talebi ile Sulh Hakimliği'ne sevk edildi. 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Küçükyetim hakkında 'Tasarlayarak Öldürmeye Teşebbüsten' 100 yıla ve 'Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit' suçundan 8 yıla kadar cezası istendi.

Eskişehir'de önüne geleni bıçaklamıştı! Neo-nazi saldırganın cezası belli oldu

74 YIL 17 AY HAPİS CEZASI

Zanlı Arda Küçükyetim'in yargılandığı davada karar çıktı. Gerçekleştirilen kapalı duruşmada Küçükyetim'in 'Tasarlayarak Adam Öldürmeye Teşebbüs' suçundan 4'er kez ayrı ayrı 15'er yıl, yine 'Tasarlayarak Adam Öldürmeye Teşebbüs' suçundan 11 yıl 8 ay ve 'Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit' suçundan ise 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Küçükyetim'e toplam 74 yıl 17 ay hapis cezası verildiği belirtildi.

Eskişehir'de önüne geleni bıçaklamıştı! Neo-nazi saldırganın cezası belli oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hatay'da kan donduran cinayet! Önce gasp etti, sonra satırla katletti
Cinayeti 'Artık dayanamadım' diyerek itiraf etti: 93 yaşındaki erkek, eşini öldürdü
ETİKETLER
#ceza
#saldırı
#eskişehir
#hapis
#bıçaklama
#Neo-nazi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.