Eskişehir'de polis midibüs şarampole uçtu: 14'ü polis 15 yaralı
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
02 Eylül 2024 00:32 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 00:34
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde gerçekleştirilen kurtuluş etkinliklerine katılmak üzere görevli polis memurlarını taşıyan bir midibüs, yoğun sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek şarampole devrildi. Kazada, 14 polis memuru ile midibüsün şoförü yaralandı.
Eskişehir-Seyitgazi Karayolu'nda Seyitgazi'nin Kurtuluşu ve Seyyid Battal Gazi'yi anma etkinliklerinde görevli polis memurlarını taşıyan midibüs, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Ş.P. yönetimindeki araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi.
14 POLİS YARALANDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Midibüste bulunan 14 polis memuru ve 1 şoför araçtan çıkarıldı.
10 polis memuru Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne, 5 memur ise Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
İlk belirlemelere göre kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: tgrthaber.com