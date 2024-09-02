Eskişehir'de polis midibüs şarampole uçtu: 14'ü polis 15 yaralı

02 Eylül 2024 00:32 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 00:34

Meksika'da Türk mutfağı popülerlik kazandı! Bir restoranda bir ay boyunca Türk yemekleri servis edildi

Meksika'da Türk mutfağı popülerlik kazandı! Bir restoranda bir ay boyunca Türk yemekleri servis edildi

Eskişehir-Seyitgazi Karayolu'nda Seyitgazi'nin Kurtuluşu ve Seyyid Battal Gazi'yi anma etkinliklerinde görevli polis memurlarını taşıyan midibüs, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Ş.P. yönetimindeki araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi.

14 POLİS YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Midibüste bulunan 14 polis memuru ve 1 şoför araçtan çıkarıldı.

10 polis memuru Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne, 5 memur ise Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.