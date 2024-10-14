Eskişehir'de tüyler ürperten tabut! Polisler alarma geçti

14 Ekim 2024 20:42 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 20:46

Eskişehir'de vatandaşların tüylerini ürperten bir olay yaşandı. Boş bir arsada "Sıraç, sonun yaklaşıyor" yazılı bir tabut ve çelenk gören bazı kişiler, durumu polise bildirdi ve güvenlik güçleri alarma geçti.

Eskişehir​'in Odunpazarı​ ilçesinde, bir binanın yanında yer alan boş araziye bırakılan tabut ve çelenk, çevredeki vatandaşlar arasında korkuya sebep oldu. Vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

"ÖLÜMÜN YAKLAŞTI"

Kimin ya da ne amaçla bırakıldığı henüz bilinmeyen tabutun üzerinde "Sıraç, ölümün yaklaştı" yazısının bulunması, güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, tabutun bölgedeki bir camiden geldiği, çelengin ise birkaç gün önce düzenlenen bir cenaze törenine ait olduğu anlaşıldı.

Kontrollü bir şekilde açılan tabutun boş olduğu tespit edilirken, üzerindeki yazı nedeniyle olayla ilgili soruşturma başlatıldı.