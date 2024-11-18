Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

18 Kasım 2024 10:15 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 10:41

Eskişehir'de Alanya-Bursa seferini yapan yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibinin sevk edildiği kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Eskişehir​'de etkili olan yağışlı hava feci bir kazayı beraberinde getirdi. Yolcu otobüsü​ kaygan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Kaza​ Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun Derbent mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Bursa plakalı bir yolcu otobüsü, yoldan çıkarak devrildi.

1 ÖLÜ, 30 YARALI VAR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre yolculardan Nihat Yüceler'in (56) öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Yaralılar bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan Alanya-Bursa seferini yapan otobüste şoför ve muavin dahil 44 kişinin yer aldığı öğrenildi.