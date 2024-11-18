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Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
18 Kasım 2024 10:15 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 10:41

Eskişehir'de Alanya-Bursa seferini yapan yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibinin sevk edildiği kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Eskişehir​'de etkili olan yağışlı hava feci bir kazayı beraberinde getirdi. Yolcu otobüsü​ kaygan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Kaza​ Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun Derbent mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Bursa plakalı bir yolcu otobüsü, yoldan çıkarak devrildi.

Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

1 ÖLÜ, 30 YARALI VAR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre yolculardan Nihat Yüceler'in (56) öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var - 3. Resim

YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Yaralılar bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan Alanya-Bursa seferini yapan otobüste şoför ve muavin dahil 44 kişinin yer aldığı öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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