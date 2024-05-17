Eskişehir'de zincirleme trafik kazası: 7 kişi yaralandı

17 May 2024 23:59 - Güncelleme : 18 May 2024 00:08

Kocaeli'de feci kaza! Karı-koca bir gün arayla hayatını kaybetti

Kocaeli'de feci kaza! Karı-koca bir gün arayla hayatını kaybetti

TEM Otoyolu'nda kazada tır kağıt gibi ezildi, burnu bile kanamadı

TEM Otoyolu'nda kazada tır kağıt gibi ezildi, burnu bile kanamadı

Eskişehir'de akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. İki tır ve belediye otobüsü zincirleme kazaya karıştı.

TIRIN ÇARPTIĞI BELEDİYE OTOBÜSÜ DEVRİLDİ

Selami B. idaresindeki 50 ABZ 200 plakalı tır, Eskişehir-Ankara kara yolunun 16. kilometresinde İ.Y.T. idaresindeki 26 EBB 108 plakalı belediyeye ait yolcu otobüsüne çarptı. Otobüs, çarpmanın etkisiyle yol kenarında park halinde olan 33 AUL 295 plakalı tıra çarparak yan yattı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipbi sevk edildi.

Otobüste yolcu olarak bulunan 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TRAFİK FELÇ OLDU

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.