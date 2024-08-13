Eskişehir'deki saldırganın arkadaşı konuştu: 'Yakında yapacağım' demişti

13 Ağustos 2024 22:56 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 23:04

Eskişehir'de 18 yaşındaki A.K.'nın gerçekleştirdiği bıçaklı saldırı Türkiye'nin gündemine oturdu. Bilgisayar oyunundan etkilenen A.K. çelik yelek, maske, balta ve bıçakla sokağa çıkıp önüne geleni bıçakladı. Tutuklanan zanlının arkadaşı konuştu.

Korkunç anları vücut kamerası ile saniye saniye kaydeden zanlının uygulama arkadaşı 17 yaşındaki Ayaz Bulut, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bulut, "Olayı gördüğümde çok şaşırdım. Elim ayağım titredi. Ben bunları söylediğinde kesinlikle ciddi olduğunu düşünmüyordum" dedi.

"Bize 'Sokaktaki kedilere tekme atıyorum, adam öldürme videoları izliyorum, eve gelen misafir çocuklarını dövüyorum. Bunlar benim hoşuma gidiyor' diyordu" diye zanlının söylediklerini aktaran 17 yaşındaki genç, şunları söyledi:

"BABAM BENİ DÖVÜYOR' DİYORDU"

"Eskişehir'de saldırı yapan kişi benim arkadaşımdı. Bir mesajlaşma uygulamasından arkadaşımdı. Bize daha önceden ‘Ben gidip parti binasına molotof atacağım. Sokaktaki kedilere tekme atıyorum. Adam öldürme videoları izliyorum. Eve gelen misafir çocuklarını dövüyorum. Bunlar benim hoşuma gidiyor' diyordu. Böyle garip bir çocuktu. Bunun sebebi aile sevgisi görmemesi olabilir. Çünkü bize de anlatıyordu. ‘Babam beni dövüyor' diyordu. Ben bunları söylediğinde kesinlikle ciddi olduğunu düşünmüyordum. Hatta dalga geçtiğini sanıyordum."

"YAKINDA YAPACAĞIM' DEMİŞTİ"

Haberi başka bir arkadaşının söylediğini belirten Ayaz Bulut, "Olayı gördüğümde çok şaşırdım. Elim ayağım titredi. Psikolojisi bozuk olduğu için bunları yaptığını düşünüyorum. Oyun oynarken bana ‘Ben bunları gerçek insanlara da yapmak istiyorum. Yakında yapacağım' gibi şeyler söylüyordu. Ben onun tedavi görmesini ve cezası ne ise çekmesini düşünüyorum. Aile sevgisi gerçekten çok önemli. Çocuğunuzu ilgisiz bırakmayın. Arkadaş çevresine çok dikkat etsin. Sosyal medya kullanımına çok dikkat etsinle" diyerek zanlının konuşmasını aktardı.