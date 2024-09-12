Poşet dolusu altını çöpe attı! Çöp yığını didik didik arandı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

12 Eylül 2024 15:57 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 16:00

Kapalıçarşı'da bir esnaf, bir poşet dolusu altını çöpe attı. Belediye ekipleri çöpleri tek tek karıştırarak altın dolu poşeti sahibine teslim etti.

İstanbul'da yaşanan ilginç olay sosyal medyada gündeme oturdu. Kapalıçarşı'da kuyumculuk yapan esnaf dükkanındaki çöpleri çöp arabasına attı. Esnaf bir süre sonra attığı şeyin çöp olmadığını fark etti. ÇÖPLER TEK TEK ARANDI Dükkanında aradığı bir poşet dolusu altının yerinde olmadığını gören esnaf altınları çöpe attığını anladı. Paniğe kapılan esnaf hemen Fatih Belediyesi ekipleriyle iletişime geçti. Çöp arabasına atılan bir poşet dolusu altın ekiplerin uzun uğraşları sonucu bulundu. Çöpleri tek tek karıştıran ekipler altınları sahibine teslim etti. O anlar ise sosyal medyada gündem oldu. İlgili Haberler Esenyurt'ta dehşet dolu dakikalar! Sosyal medyadan tanıştığı kişi kabusu yaşattı! Evine zorla girip genç kadına saldırdı Son dakika | Tekirdağ'da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber geldi