İzmir’in Konak ilçesindeki tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda pideci dükkanı işleten Ali Numani’nin başı, yemek yiyip hesap ödemeden iş yerinden ayrılan müşterilerden dertte.

TELEFONLA KONUŞUYORMUŞ GİBİ YAPIP DÜKKANDAN AYRILDILAR

Pideci dükkanına 2 gün önce saat 12.30 sıralarında gelen bir müşteri, menüden pide ve içecek sipariş etti. Yemeğini yiyen kişinin sıra hesabı ödemeye gelince telefonla konuşuyormuş gibi yaparak dükkandan ayrıldığı görüldü.

Yaklaşık 3 ay önce yaşanan başka bir olayda ise 4 kişilik grup, dükkanın üst katındaki masalarda yemek yiyip içeceklerini tüketti. Grup, daha sonra hesabı ödemeden merdivenlerden inerek kasanın yanından geçip iş yerinden uzaklaştı. Her iki olay da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

"SON ZAMANLARDA ÇOK SIK KARŞILAŞIYORUZ"

Yaşanan olayların son dönemde arttığını belirten iş yeri sahibi Ali Numani, "Hesabı ödemeden bazı müşterilerimiz masadan kalkıp sessiz sedasız gidiyor. Bu durum maddi açıdan herhangi bir sıkıntı oluşturmuyor ama bizim açımızdan yapılan hareket hiç hoş değil. İhtiyacı olmayan insanlar, bakımlı hanımefendiler ve beyefendiler de bu şekilde davranıyor. Bu durum esnaf olarak insanın zoruna gidiyor. Gelip söyleseler biz gereğini fazlasıyla yapıyoruz. Üzülüyoruz" dedi.

"KALABALIKTAN YARARLANARAK KASAYA UĞRAMADAN GİTTİLER"

Yaşanan olaylardan birinin nasıl gerçekleştiğini anlatan Numani, "Menümüzdeki en güzel şeyleri seçip yiyorlar. Telefonla konuşuyormuş gibi yapıp masadan uzaklaşıyor, hiçbir şey söylemeden gidiyor. Bilgisayarımızda kontrol ettiğimizde masadan hesap almadığımız ortaya çıkıyor. Yoğun da oluyoruz, takibini yapamıyoruz. Hoş olmayan bir durum" diye konuştu.

Dört kişilik bir grubun da yaklaşık 45 dakika iş yerinde oturduğunu aktaran Numani, "Yediler, içtiler, yaklaşık 45 dakika oturdular. Kalabalıktan ve yoğunluktan yararlanarak kasaya uğramadan doğrudan aşağıya inip gittiler. Kayıtları incelediğimizde hareketlerin kasıtlı olduğu belli oluyor. Hanımefendilerden birisi kasaya doğru yöneldiğinde, diğer hanımefendi kasaya gitmesin diye onu düzeltti" ifadelerini kullandı.

"HERKESİN EMEĞİNİN HAKKI VAR"

İş yerinde yaklaşık 15-20 kişinin çalıştığını ve herkesin emeğinin bulunduğunu vurgulayan Numani, "Herkesin emeğinin hakkı var. Esnaf zaten zor günler geçiriyor. İhtiyacı olanlara zaten gereğini yapıyoruz. Gelenlerin hiç ihtiyacı olduğunu tahmin etmiyorum. Niye böyle davranıyorlar, hastalık mıdır yoksa zevk için mi yapıyorlar, çözemiyorum" dedi.

Eskiden yılda bir iki kez karşılaştıkları olayların artık ayda birkaç kez yaşandığını söyleyen Numani, "Son zamanlarda çok sık olmaya başladı. Bu durum bizi çok rahatsız ediyor. Bir emek sarf ediyoruz. Dükkanın kirası, elektriğimiz, suyumuz var. Keşke olmasa" şeklinde konuştu.