Konya’da faaliyet gösteren bir restoranda iki kişinin ödediği 6 bin 400 liralık adisyonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından işletme sahibinin yayınladığı video tartışmaya neden oldu. Müşterinin siparişlerini tek tek sıralayan işletmeci, adisyonu şu sözlerle savunmuştu:

"İki kişi yemek yedik 6400 lira hesap ödedik diye yazmış arkadaşın birisi. Evet şimdi bakalım bu 6400 lirada neler varmış? Evet, yaklaşalım. Öncelikle ana yemek iki tane Adana kebap iki kişi söylemişler 800 liradan 1600 lira. İki tane bamya çorbası içmişler baştan. Manda yoğurdu söylemişler. İçli köfte sipariş etmişler. Ortaya da güveçli mantar söylemişler. Yetmemiş, bir de yaprak sarması sipariş vermişler. O da yetmemiş. Bir de iki tane karışık tatlı tabağı yani bizde senfoni tabağı diye geçer. İki ayran yani restoranda tüm tuşlara basmışlar ve iki kişi 6400 lira hesap ödemişler. Peki arkadaşım yiyemeyeceğin yemekleri sipariş edinceye kadar iki tane Adana söyleseydin 800'erden 1600 lira ederdi. Yanına da iki de ayran al 1860 liraya güzel karnını da doyurabilirdin."

GRAMAJ EKSİKLİĞİNE CEZA, HAKSIZ FİYAT İÇİN 7 GÜN SÜRE

Görüntülerin sosyal medyada geniş yankı uyandırmasının ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, Konya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 16 Kasım 2026 tarihinde söz konusu işletmede gerçekleştirilen denetimin sonuçlarını paylaştı.

Yapılan incelemeler neticesinde restorana uygulanan yaptırımları Bekir Kaplan şöyle duyurdu:

"Ticaret Bakanlığımız, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor.

Bu kapsamda, Konya’da faaliyet gösteren bir restorana yönelik 16 Kasım 2026 tarihinde, Konya Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen denetimde;

İşletmenin fiziki menüsünde satışa sunulan hamburger ürününün gramaj bilgisine yer verilmediği tespit edilerek 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında idari yaptırım uygulanmıştır.

Ayrıca, tespit edilen hususlara ilişkin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği kapsamında işletmeden savunma istenmiş; yıllık ciro, çalışan sayısı, ürün satış miktarları ve hasılat bilgilerini içeren belgelerin yasal süre olan 7 gün içerisinde sunulması talep edilmiştir.

Tüketicilerimizin haklarının korunması, şeffaf fiyatlandırmanın sağlanması ve mevzuata aykırı uygulamaların önlenmesi amacıyla denetimlerimiz ülke genelinde aralıksız devam edecektir."

https://x.com/bekir_kaplan/status/2123111799339753633