Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanlığınca yürütülen ürün güvenliği denetimleri kapsamında, çocukların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere yönelik incelemeler gerçekleştirildi.

YARALANMA VE BOĞULMA RİSKİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde, Türkiye'de üretilen iki farklı çocuk mayosunun, çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme iplerine ilişkin TS EN 14682 standardının gerekliliklerini karşılamadığı tespit edildi. Söz konusu ürünlerin yaralanma ve boğulma riski taşıdığı belirlendi. Tespitlerin ardından risk taşıyan çocuk mayolarının piyasaya arzının yasaklanmasına ve piyasadaki ürünlerin toplatılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada, çocukların sağlığını ve güvenliğini önceleyen denetimlerin, güvensiz ürünlere karşı kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.