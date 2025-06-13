Esra Albayrak üzerinden sahte paylaşım: Propaganda amaçlı hesaba cevap geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak hakkında sosyal medyada yayılan bir iddia Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. Açıklamada, Albayrak’ın İsrail’in İran’a yönelik saldırısıyla ilgili paylaşımlar yaptığı yönündeki içeriklerin sahte hesaplara ait olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak’ın, İsrail’in İran’a yönelik saldırısında hayatını kaybeden generaller hakkında sevinç ifadeleri kullandığı yönündeki iddialar yalanlandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşıma giren bu içeriklerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ESRA ALBAYRAK'A AİT OLMAYAN HESAP ÜZERİNDEN YALAN YAYILDI

Yapılan açıklamada, iddiaya kaynak gösterilen X (Twitter) hesabının Esra Albayrak ile hiçbir bağlantısının bulunmadığı belirtildi. Söz konusu hesabın, profil fotoğrafından da açıkça anlaşılacağı üzere sahte olduğu vurgulandı. Daha önce de aynı hesabın isim benzerliği üzerinden manipülatif içerikler yaydığına dikkat çekildi.

Açıklamada, İsrail yanlısı propaganda hesaplarının kasıtlı olarak bu tür yalan içerikler ürettiği ifade edilerek, kamuoyunun bu tür dezenformasyonlara karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Türkiye’nin Ortadoğu’da barış ve istikrarı savunduğu hatırlatılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail’in İran’a yönelik saldırısını sert şekilde kınadığı ve Türk milleti adına İran halkına taziyelerini ilettiği bilgisine de yer verildi.

https://x.com/dmmiletisim/status/1933560668738724229