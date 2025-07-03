Estetik doktoru Bülent Cihantimur'a meslekten men cezası! Hastası şikayet etti

Estetik doktoru Bülent Cihantimur'a meslekten uzaklaştırma cezası verildi. Cihantimur, yaşı küçük trafiğe çıkarak Oğuz Murat Aci'ye çarpıp ölümüne sebep olan Timur Cihantimur'un babası olarak tanınıyor.

Eyüpsultan'da trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur'un babası estetik cerrah Bülent Cihantimur hakkında meslekten men cezası verildi.

BİR AY MESLEĞİNİ YAPAMAYACAK

İstanbul Tabip Odası tarafından alınan kararla Cihantimur bir hastanın özel görüntülerini izinsiz paylaştığı şikayeti değerlendirilerek "hasta mahremiyetinin ihlali" gerekçesiyle meslek etiğine aykırı davrandığı belirtildi.

Mağdur hasta görüntülerinin rızası olmadan yayımlandığını belirterek şikayet etti. Kararla Cihantimur'a bir ay hekimlik yapmama cezası verildi.