Danla Biliç estetiklerine servet harcadı! Duyanlar kulaklarına inanamadı

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, geçirdiği estetik operasyonlarla sık sık gündem oluyor. Katıldığı programda estetiklerinden bahseden Danla Biliç'in 2016 yılından itibaren yaptırdığı işlemlere servet harcadığı ortaya çıktı.
Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, son dönemde eski erkek arkadaşı tarafından uğradığı şiddet ile gündeme geldi. Katıldığı programda özel hayatıyla ilgili konuşan Danla Biliç, estetik işlemlerine toplamda 300 bin dolar harcadığını açıkladı.
Danla Biliç, katıldığı programda 2016 yılından itibaren yaptırdığı estetik işlemlere harcadı ücreti açıkladı. İşlemlerini de sayan Danla Biliç, "Göz çektirmede çok pahalı bir ameliyat. Meme de pahalı. Toplamda üç yüz bin dolar harcadım diyelim" dedi.
Danla Biliç dün yaptığı açıklamada kalça dolgusunun kaburgalarına kadar çıktığı ve bu sebeple tekrar operasyon geçireceğini belirtti. Paylaşımında da işlemi yapan doktoru da açıklayan Danla Biliç, "Doktorum Bülent Cihantimur 'o dolgular kayar, kaburgana kadar çıkar' diye uyarmadığı için her şeye imza attık girdik ameliyata" dedi.