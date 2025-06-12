Danla Biliç estetiklerine servet harcadı! Duyanlar kulaklarına inanamadı

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, son dönemde eski erkek arkadaşı tarafından uğradığı şiddet ile gündeme geldi. Katıldığı programda özel hayatıyla ilgili konuşan Danla Biliç, estetik işlemlerine toplamda 300 bin dolar harcadığını açıkladı.

DANLA BİLİÇ, ESTETİKLERİNE SERVET HARCADI

Danla Biliç, katıldığı programda 2016 yılından itibaren yaptırdığı estetik işlemlere harcadı ücreti açıkladı. İşlemlerini de sayan Danla Biliç, "Göz çektirmede çok pahalı bir ameliyat. Meme de pahalı. Toplamda üç yüz bin dolar harcadım diyelim" dedi.

DANLA BİLİÇ'İN KALÇA DOLGUSU KABURGASINA ÇIKTI

Danla Biliç dün yaptığı açıklamada kalça dolgusunun kaburgalarına kadar çıktığı ve bu sebeple tekrar operasyon geçireceğini belirtti. Paylaşımında da işlemi yapan doktoru da açıklayan Danla Biliç, "Doktorum Bülent Cihantimur 'o dolgular kayar, kaburgana kadar çıkar' diye uyarmadığı için her şeye imza attık girdik ameliyata" dedi.