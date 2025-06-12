Demet Akalın, sahnede üzdüğü hayranının gönlünü aldı

Geçtiğimiz hafta Yalova'daki konserinde kendisine sarılmak isteyen hayranını geri çeviren Demet Akalın, bugün ise hayranına jest yaptı. Demet Akalın küçük hayranı için soluğu İznik'te aldı.

Geçtiğimiz hafta Yalova'daki konserinde küçük hayranını sahnede geri çeviren ünlü şarkıcı Demet Akalın, İznik'e gelerek hayranına jest yaptı.

DEMET AKALIN SAHNEDE KIRDI, İZNİK'TE GÖNLÜNÜ ALDI

Olay sonrası minik hayranı Medine'nin gönlünü almak için Bursa'nın İznik ilçesine gelen Demet Akalın, İznik gölü sahilinde Medine ve ailesi ile piknik yaptı. Çınarcık’ta kırılan kalp İznik’te onarıldı" notunu düştü.

Demet Akalın konuyla ilgili, "Biz konuştuk. Başka bir konserimize gelecek ve orada dans edeceğiz. Biz isterdik ki hava güzel olsun İznik Gölü'ne girelim. Benim fotoğrafçım parmağımı menteşeye sıkıştırdı ve ben çığlıkla çıktım. İkinci şarkıdaydık. Zaten o sırada benim aklım fikrim parmağımı buza batırmaktaydı. Ama ben güzel gönül almayı bilirim. Bak kaç tane çocuğun gönlü hoş oldu. Bir daha İznik'e geleceğim. İznik'ten yer almak istiyorum güzel yatırımlık yerler varmış" şeklinde konuştu.