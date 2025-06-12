Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları buluştu! Ozan Akbaba eşiyle aşka geldi

Uzak Şehir dizisinde oynadığı Cihan Albora karakteriyle beğeni toplayan Ozan Akbaba, eski dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularıyla buluştu. Oktay Kaynarca buluşmadan sık sık videolar paylaşırken, Ozan Akbaba'nın eşi Buket Akbaba ile görüntülerine beğeni yağdı.

Uzak Şehir dizisiyle yeniden ekranlara dönen Ozan Akbaba, İstanbul'a döner dönmez Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibiyle buluştu. Doğum gününü eşi Buket Akbaba ve yakın dostlarıyla birlikte kutlayan başarılı Ozan Akbaba,'nın eşine olan sevgisini ise Oktay Kaynarca paylaştı.

KAMERAMAN OKTAY KAYNARCA OLDU! OZAN AKBABA İLE EŞİNİN MUTLU ANLARINI KAYDETTİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kasaba Doktoru ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi sevilen dizilerde rol alan Ozan Akbaba, bu kez özel hayatıyla gündemde. Şu sıralar Sinem Ünsal ile başrolünü paylaştığı "Uzak Şehir" dizisiyle gündemden düşmeyen oyuncu, doğum gününü ailesi ve yakın dostlarıyla birlikte kutladı.

Kutlama esnasında eşi Buket Akbaba ile romantik bir an yaşayan oyuncuyu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde birlikte rol aldığı Oktay Kaynarca çekti. Bu anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken, çiftin samimi ve doğal halleri övgü topladı.