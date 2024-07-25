Et yiyen zehirli sarıkız örümceği Türkiye'de: Tek ısırıkta öldürüyor

25 Temmuz 2024 20:30 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 20:38

Akrep ve kertenkele ile beslenen ve insanı ısırdığı an ölüme sürükleyen sarıkız örümceği Bızmışen Mahallesinde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

13 SANTİMETRE BOYU VAR

Örümceğin türünü merak eden vatandaş, türün halk arasında et yiyen örümcek olarak bilinen ’sarıkız örümceği’ olduğunu öğrendi. Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sarıkız örümceği 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabiliyor ve zıplayabiliyor. Zehriyle bir insanı ölüme götürebileceği belirtilen örümceğin akrep ve kertenkele ile beslendiği biliniyor.