Sezen Aksu'yu bağış adı altında 200 bin lira dolandırdılar

25 Temmuz 2024 19:53 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 19:58

Beyoğlu Belediye Başkanı Yardımcısı sıfatıyla arayan dolandırıcılar Sezen Aksu'dan 'kimsesiz çocuklar' için bağış topladıklarını söyleyerek para istedi. 420 bin TL ödemek için anlaştı ve ilk ödeme olarak ilk etapta hesaba 220 bin TL gönderdi.

Aksu'nun asistanı durumdan şüphelenip Beyoğlu Belediyesi'yle irtibat haline geçti. Belediye yetkilileri ise böyle bir kampanyanın söz konusu olmadığını ifade etti.

Dolandırıldığını anlayan sanatçı polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Aksu'nun asistanı ise tanık sıfatıyla ifade verdi.