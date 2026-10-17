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Gündem
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 12:02

Etimesgut Belediyesi'ne yeni operasyon: 2 başkan yardımcısı dahil 7 kişi tutuklandı

Etimesgut Belediyesi'ne düzenlenen yeni operasyonda 2 başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

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Editor
 Murat Makas
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Etimesgut Belediyesi'ne yeni operasyon: 2 başkan yardımcısı dahil 7 kişi tutuklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 12:02

'ne düzenlenen yeni operasyonda 2 başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı. 4 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi.

HABERİN ÖZETİ

Etimesgut Belediyesi'ne yeni operasyon: 2 başkan yardımcısı dahil 7 kişi tutuklandı

Bilgi Okunma süresi 5 saniyeye düşürüldü.
Etimesgut Belediyesi'ne düzenlenen yeni operasyonda 7 kişi tutuklandı.
Operasyonda 2 başkan yardımcısı da tutuklananlar arasında yer aldı.
Bilgi Okunma süresi 5 saniyeye düşürüldü.
Etimesgut Belediyesi'ne yeni operasyon: 2 başkan yardımcısı dahil 7 kişi tutuklandı

14 KİŞİ HAKKINDA ADLİ KONTROL

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 9 şüpheli ile delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakılan 5 şüpheli olmak üzere toplam 14 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Etimesgut Belediyesince yapılan bir kısım ihalelerde usulsüzlük, sahte belgeler düzenlemek, otopark kiralama ve inşaat projelerine ilişkin olarak imar/ruhsat işlemleri gibi konularda menfaat temin etmek şeklindeki iddialarla ilgili soruşturma yürütüldü.

Etimesgut Belediyesi'ne yeni operasyon: 2 başkan yardımcısı dahil 7 kişi tutuklandı

CİMER BAŞVURULARI VE MASAK

Sayıştay raporları, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesindeki şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK ve HTS analizi kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme ve kurulan örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından Etimesgut Belediye Başkan yardımcıları G.B. ve F.G'nin de aralarında bulunduğu, 5'i belediye görevlisi olmak üzere 25 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 5 ilde, 13 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Etimesgut Belediyesi'ne yeni operasyon: 2 başkan yardımcısı dahil 7 kişi tutuklandı

Arama-el koyma ve gözaltı işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen şüphelilerden 9'u etkin pişmanlık göstererek ifade verdi, 5 şüpheli hakkında mevcut delil durumu itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığınca adli kontrol talep edildi.

Tutuklamaya sevk edilen 11 şüpheliden Etimesgut Belediye Başkan yardımcıları G.B. ve F.G'nin de aralarında bulunduğu 7 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüpheli için adli kontrol hükümlerinin (ev hapsi) uygulanmasına karar verildi.

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#Etimesgut Belediyesi
#Başkan Yardımcısı
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