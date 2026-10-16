Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 31 Temmuz'da tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

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HABERİN ÖZETİ Üsküdar Belediyesi’nde Dündar Ziya Gültekin'in vefatının ardından başkan vekili seçim tarihi belli oldu Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in trafik kazasında vefat etmesinin ardından Belediye Meclisi yeni başkan vekilini seçmek için toplanacaktır. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 31 Temmuz'da tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır. 5 Ağustos'ta belediye başkan vekili seçilen Sibel Tan Çetinkaya'nın seçimi yargı süreciyle durdurulmuş ve seçim yenilenmiştir. Yenilenen seçim sonucu 8 Eylül'de Dündar Ziya Gültekin Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçilmiştir. Dündar Ziya Gültekin, 15 Ekim tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Üsküdar Belediye Meclisi, yeni başkan vekilini belirlemek üzere 20 Ekim Salı günü saat 10.00'da toplanacaktır.

Görevden uzaklaştırma kararının ardından 5 Ağustos'ta yapılan Belediye Meclisi toplantısında Sibel Tan Çetinkaya belediye başkan vekili seçilmişti. Ancak bu seçime ilişkin yargı süreci sonucunda İstanbul 2. İdare Mahkemesince yürütmenin durdurulması kararı verilmiş, yapılan itirazın İstanbul Bölge İdare Mahkemesince reddedilmesi üzerine mahkeme kararları doğrultusunda seçim yenilenmişti. Yenilenen seçim sonucunda 8 Eylül'de Dündar Ziya Gültekin, Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçilmişti.

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN YASA BOĞAN VEFATI ARDINDAN YENİDEN SEÇİM YAPILACAK

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’in 15 Ekim tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi meclisi yeniden seçime götürdü. Valilikçe uygun görülen program doğrultusunda, Üsküdar Belediye Meclisi yeni başkan vekilini belirlemek üzere 20 Ekim Salı günü saat 10.00’da toplanacak.