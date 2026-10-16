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Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 21:06
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 22:12

Üsküdar Belediyesi’nde Dündar Ziya Gültekin'in vefatının ardından başkan vekili seçim tarihi belli oldu

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’in trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından yeni başkan vekilinin belirlenmesi için belediye meclisi 20 Ekim Salı günü toplanacak.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Üsküdar Belediyesi’nde Dündar Ziya Gültekin'in vefatının ardından başkan vekili seçim tarihi belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 21:06
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 22:12

Üsküdar Belediye Başkanı , İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 31 Temmuz'da tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. 

HABERİN ÖZETİ

Üsküdar Belediyesi’nde Dündar Ziya Gültekin'in vefatının ardından başkan vekili seçim tarihi belli oldu

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in trafik kazasında vefat etmesinin ardından Belediye Meclisi yeni başkan vekilini seçmek için toplanacaktır.
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 31 Temmuz'da tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır.
5 Ağustos'ta belediye başkan vekili seçilen Sibel Tan Çetinkaya'nın seçimi yargı süreciyle durdurulmuş ve seçim yenilenmiştir.
Yenilenen seçim sonucu 8 Eylül'de Dündar Ziya Gültekin Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçilmiştir.
Dündar Ziya Gültekin, 15 Ekim tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etmiştir.
Üsküdar Belediye Meclisi, yeni başkan vekilini belirlemek üzere 20 Ekim Salı günü saat 10.00'da toplanacaktır.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Üsküdar Belediyesi’nde Dündar Ziya Gültekin'in vefatının ardından başkan vekili seçim tarihi belli oldu

Görevden uzaklaştırma kararının ardından 5 Ağustos'ta yapılan Belediye Meclisi toplantısında Sibel Tan Çetinkaya belediye başkan vekili seçilmişti. Ancak bu seçime ilişkin yargı süreci sonucunda İstanbul 2. İdare Mahkemesince yürütmenin durdurulması kararı verilmiş, yapılan itirazın İstanbul Bölge İdare Mahkemesince reddedilmesi üzerine mahkeme kararları doğrultusunda seçim yenilenmişti. Yenilenen seçim sonucunda 8 Eylül'de Dündar Ziya Gültekin, Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçilmişti. 

Üsküdar Belediyesi’nde Dündar Ziya Gültekin'in vefatının ardından başkan vekili seçim tarihi belli oldu

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN YASA BOĞAN VEFATI ARDINDAN YENİDEN SEÇİM YAPILACAK

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’in 15 Ekim tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi meclisi yeniden seçime götürdü. Valilikçe uygun görülen program doğrultusunda, Üsküdar Belediye Meclisi yeni başkan vekilini belirlemek üzere 20 Ekim Salı günü saat 10.00’da toplanacak.

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ETİKETLER
#Sinem Dedetaş
#istanbul anadolu cumhuriyet başsavcılığı
#Üsküdar Belediye Başkanı
#Sibel Tan Çetinkaya
#Dündar Ziya Gültekin
#Politika
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