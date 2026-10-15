Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dündar Ziya Gültekin için başsağlığı mesajı

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İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Otoyolu’nun Düzce geçişinde zincirleme kazada hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için başsağlığı mesajı yolladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Dündar Ziya Gültekin'in Anadolu Otoyolu'nda geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim.
Dündar Ziya kardeşimizin kederli ailesine, yakınlarına, AK Partimize ve Üsküdarlı hemşehrilerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum.
Mekânı cennet olsun.