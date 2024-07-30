Ev sahibi, kiracıya dehşeti yaşattı! Kapıyı tekmeleyerek kırdı, tehditler savurdu

30 Temmuz 2024 17:34 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 17:43

Havada şoke eden olay: Yolcu, kabin görevlisini ısırdı! Pilotlar acil iniş talep etti

Havada şoke eden olay: Yolcu, kabin görevlisini ısırdı! Pilotlar acil iniş talep etti

Karabağlar ilçesi Doğanay Mahallesi’ndeki bir apartmanda yaşayan 49 yaşındaki Arzu A., ev sahibi ile yaşadığı tartışma sonrası dehşeti yaşadı. 24 yaşındaki Abdülhamit B. birlikte yaşadığı kadınla birlikte kiracısının kapısına dayandı.

Gözü dönmüş ev sahibi kapıyı tekmeleyerek kırdı, tehditler savurdu. Korkudan kendisini eve kilitleyen kiracı ise dehşetin bitmesini bekledi.

TEHDİT ETTİ, MÜHLET VERDİ

Kapının önünde bulunan demir ayakkabılığı kıran, kapıyı tekmeleyip yumruklayan saldırgan ev sahibi, “3 gün mühlet veriyorum, evi boşaltın” diye bağırarak kiracısına tehditler savurdu. Kendisini eve kilitleyen kiracı Arzu A. ise çaresizce ev sahibinin kapısından gitmesini bekledi. Yaşanan dehşet anları ise binada yaşayan bir kişi tarafından anbean cep telefonu ile kayda alındı.

Olayın ardından Arzu A. karakola giderek ev sahibinden şikayetçi olurken, Abdülhamit B. ve beraberindeki kadının firar durumda olduğu ve polis ekiplerince arandıkları öğrenildi.