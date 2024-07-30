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Ev sahibi, kiracıya dehşeti yaşattı! Kapıyı tekmeleyerek kırdı, tehditler savurdu

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Temmuz 2024 17:34 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 17:43
Ev sahibi, kiracıya dehşeti yaşattı! Kapıyı tekmeleyerek kırdı, tehditler savurdu

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, kiracısının kapısına dayanan ev sahibi dehşet yaşattı. Kapıyı tekme atarak kıran ev sahibi tehditler savurdu. “3 gün mühlet veriyorum, evi boşaltın” diye bağıran ev sahibinin o halleri kameraya yansıdı.

Karabağlar ilçesi Doğanay Mahallesi’ndeki bir apartmanda yaşayan 49 yaşındaki Arzu A., ev sahibi ile yaşadığı tartışma sonrası dehşeti yaşadı. 24 yaşındaki Abdülhamit B. birlikte yaşadığı kadınla birlikte kiracısının kapısına dayandı.

Gözü dönmüş ev sahibi kapıyı tekmeleyerek kırdı, tehditler savurdu. Korkudan kendisini eve kilitleyen kiracı ise dehşetin bitmesini bekledi. 

Ev sahibi, kiracıya dehşeti yaşattı! Kapıyı tekmeleyerek kırdı, tehditler savurdu - 1. Resim

TEHDİT ETTİ, MÜHLET VERDİ 

Kapının önünde bulunan demir ayakkabılığı kıran, kapıyı tekmeleyip yumruklayan saldırgan ev sahibi, “3 gün mühlet veriyorum, evi boşaltın” diye bağırarak kiracısına tehditler savurdu. Kendisini eve kilitleyen kiracı Arzu A. ise çaresizce ev sahibinin kapısından gitmesini bekledi. Yaşanan dehşet anları ise binada yaşayan bir kişi tarafından anbean cep telefonu ile kayda alındı.

Olayın ardından Arzu A. karakola giderek ev sahibinden şikayetçi olurken, Abdülhamit B. ve beraberindeki kadının firar durumda olduğu ve polis ekiplerince arandıkları öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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