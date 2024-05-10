Evde olan çocuğunu okulda bulamayınca öğretmenlere saldırdı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 May 2024 17:29 - Güncelleme : 10 May 2024 17:34
Maltepe'de okul ile birlikte geziye katılan çocuğunu bulamayan veli, güvenlik kameralarını izlemek istedi. Polis eşliğinde inceleyebileceğini söyleyen okul müdürüne sinirlenen veli, okul yöneticilerine saldırdı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan bir ilkokulda meydana gelen olayda, okul tarafından düzenlenen geziye katılan R.K.T. isimli ilkokul öğrencisi, gezinin sona ermesi ile servis aracılığıyla geldiği okuldan ayrılıp yaya olarak evine döndü. O esnada çocuğunu okuldan almaya gelen veli D.T. çocuğunu okulda göremeyince okul yöneticileri ile tartışmaya başladı.
OLAY ANI KAMERADA
Veli D.T. okulun güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek istedi. Okul müdürü ise polis ekipleri eşliğinde inceleyebileceğini söyleyince taraflar arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Velinin okul müdürü ve yardımcısına saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan olay sonrası gözaltına alınan veli D.T. adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı