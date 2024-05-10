Evde olan çocuğunu okulda bulamayınca öğretmenlere saldırdı

10 May 2024 17:29 - Güncelleme : 10 May 2024 17:34

Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya arasındaki polemiğe usta oyuncu Zihni Göktay da katıldı

Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya arasındaki polemiğe usta oyuncu Zihni Göktay da katıldı

Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan bir ilkokulda meydana gelen olayda, okul tarafından düzenlenen geziye katılan R.K.T. isimli ilkokul öğrencisi, gezinin sona ermesi ile servis aracılığıyla geldiği okuldan ayrılıp yaya olarak evine döndü. O esnada çocuğunu okuldan almaya gelen veli D.T. çocuğunu okulda göremeyince okul yöneticileri ile tartışmaya başladı.

OLAY ANI KAMERADA

Veli D.T. okulun güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek istedi. Okul müdürü ise polis ekipleri eşliğinde inceleyebileceğini söyleyince taraflar arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Velinin okul müdürü ve yardımcısına saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Öte yandan olay sonrası gözaltına alınan veli D.T. adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.