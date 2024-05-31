Evden gelen koku gerçeği ortaya çıkardı! Öldüğü bir hafta sonra fark edildi

31 May 2024 01:37 - Güncelleme : 31 May 2024 01:40

Elazığ'ın merkez Çaydaçıra Mahallesi’nde korkunç bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisinden bir süredir haber alınamayan Nihal T.’nin (66) evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri savcılıktan alınan iznin ardından eve girince Nihal T.’nin cesediyle karşılaştı.

Yapılan incelemelerde Nihal T.’nin yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cansız bedeni yapılan savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.