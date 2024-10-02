Eve ceza makbuzu gönderildi, eşiyle boşanma aşamasına geldi

02 Ekim 2024 14:44 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 14:50

Yozgat'ta yaşayan Fuat Uyar, evine gelen ceza makbuzunu görünce şaşkınlık yaşadı. Hiç gitmediği Şanlıurfa'dan 1.506 TL'lik kırmızı ışık cezası yediğini gören adam, eşinden hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Uyar'ın eşi adamın Şanlıurfa'ya gitmediğine ikna olmadı. Şimdilerde ise Uyar, eşi ile güven problemi yaşıyor.

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Trafik cezaları için büyük zam kapıda! En düşük trafik cezası belli oldu

Trafik cezaları için büyük zam kapıda! En düşük trafik cezası belli oldu

Yozgat’ın Sorgun​ ilçesinde yaşayan minare ustası Fuat Uyar, evine gelen ceza makbuzunu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kırmızı ışık ihlali nedeniyle kendisine bin 506 TL trafik cezası​ kesildiğini fark eden Uyar, cezanın Şanlıurfa’da yazıldığını gördü. Ancak hayatı boyunca Şanlıurfa​'ya gitmediğini belirten Uyar, cezanın 2015 model bir araca ait olduğunu, kendi aracının ise 2019 model olduğunu söyledi. İkiz plaka mağduru olan Uyar, sorunun çözülmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

EŞİ İLE ARASI BOZULDU

Şanlıurfa'ya hiç gitmediğini belirten Uyar, eşiyle bu durumun yanlış anlaşılmaya neden olduğunu ve aralarında tartışma yaşandığını dile getirdi.

YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Ceza makbuzunu detaylıca incelediğinde plakanın aynı olmasına rağmen, aracın marka ve modelinin farklı olduğunu gören Uyar, yetkililere şikayette bulunduğunu ve çözüm beklediğini söyledi.