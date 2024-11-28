Eve çiçek geldi, 6 çocuk annesi eşini katletti! Savunması pes dedirtti
Antalya'da 6 çocuk annesi Hale Akbaş Poyraz, ikinci eşi Abdullah Poyraz tarafından katledildi. Cinayetin ardından karakola giderek teslim olan cani koca ifadesinde; “Bana hakaretler ediyordu, evden uzaklaşmaya başlamıştı ve bir kez de eve çiçek geldi. Telefonunda da mesajlar yakaladım” dediği öğrenildi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde dün öğle saatlerinde kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada kan aktı. 39 yaşındaki Hale Akbaş Poyraz, ikinci eşi Abdullah Poyraz (55) tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.
Olayın ardından evden ayrılan Abdullah Poyraz, birkaç saat sonra polis merkezine giderek teslim oldu. 6 çocuk annesi Hale Akbaş Poyraz'ın 4 çocuğu devlet korumasına alınırken Abdullah Poyraz, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.
"TELEFONUNDA DA MESAJLAR YAKALADIM"
Eşinin otelde çalışmaya başladıktan sonra davranışlarının değiştiğini belirten Abdullah Poyraz emniyetteki ilk ifadesinde, “Bana hakaretler ediyordu, evden uzaklaşmaya başlamıştı ve bir kez de eve çiçek geldi. Telefonunda da mesajlar yakaladım” dediği öğrenildi.
CANİ KOCA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Abdullah Poyraz, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.