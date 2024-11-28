Eve çiçek geldi, 6 çocuk annesi eşini katletti! Savunması pes dedirtti

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

28 Kasım 2024 16:12 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 16:25

Antalya'da 6 çocuk annesi Hale Akbaş Poyraz, ikinci eşi Abdullah Poyraz tarafından katledildi. Cinayetin ardından karakola giderek teslim olan cani koca ifadesinde; “Bana hakaretler ediyordu, evden uzaklaşmaya başlamıştı ve bir kez de eve çiçek geldi. Telefonunda da mesajlar yakaladım” dediği öğrenildi.