Evi kundaklanan Nuray Başaran kendisini hedef gösteren Özgür Özel'e seslendi: Başıma bir şey gelirse sorumlusu sizsiniz

Gazeteci Nuray Başaran, CHP lideri Özgür Özel'in İzmir'deki mitingde kendisini hedef göstermesine tepki göstererek önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin şaibeli olduğu iddia edilen kurultayıyla ilgili yaptığı haberlerden ötürü kendisine bunların yapıldığını belirten Başaran, evinin kundaklandığını söyleyerek "Başıma bir şey gelirse sorumlusu sizsiniz Özgür Özel, hodri meydan." diye seslendi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen mitinginde bazı gazetecilerin fotoğrafları kolajlanarak adeta hedef gösterildi. Gazetecilerin CHP'yi eleştirenlerden ve İBB'ye yolsuzluk soruşturmasını takip edenler arasından seçilşmesi dikkat çekerken o gazeteciler içinde olan Nuray Başaran adeta isyan etti.

"HİÇBİR GENEL BAŞKAN BÖYLE YAPMADI"

TGRT Haber'de izleyicilerle buluşan Taksim Meydanı programında konuşan Başaran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslendi. Evinin kundaklandığını da belirten Başaran, şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel'e seslenmek istiyorum. Bu ülkeyi yönetmeye talibim diyor ama olayları değerlendirmek yerine gazetecilere meydanda saldırı politikası uyguluyor. Bugüne kadar Türk siyaset tarihinde hiçbir genel başkan böyle bir uygulama yapmadı.

Özgür Özel, 2 aydır meydanlarda benim kurultay haberim hakkında konuşuyor. Beni hedef gösteriyor. Bu sürede neler oldu? Benim evim kundaklandı, kameraları söküldü. Ankara Emniyet Müdürlüğü şu an inceleme yapıyor ama 19 Mayıs'ta memleketim İzmir'de hedef gösterdi Özgür Özel beni.

"EN FAZLA BASIN ŞEHİDİ OLURUM"

En fazla basın şehidi olurum, bununla da gurur duyarım. Bu saatten sonra başıma bir şey gelirse sorumlusu sizsiniz Özgür Özel. Ben kurultay davasını takip etmeye devam edeceğim. Siz meydanlarda gazetecileri hedef gösterip susturmayı hedefliyorsunuz. Ben susmam. Beni hedef gösterenlere karşı suç duyurusunda bulunuyorum. Görüyorum ki bendeki yürek onlarda yok. Hodri meydan."