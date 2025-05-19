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 | Baran Aksoy

Evi yakıp, eşini ve çocuklarını katletmişti! Katilin nişanlısının ifadesi ortaya çıktı: Kan donduran sözler

Aydın'da evini kundaklayıp eşini ve iki çocuğunu katleden itfaiyecinin sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı. Kendisinin de cani tarafında tehdit edildiğini belirten kadın ifadesinde, "Bana 'seni uykunda öldürürüm, hiçbir otopside çıkarttırmam' dedi" diye konuştu.

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Evi yakıp, eşini ve çocuklarını katletmişti! Katilin nişanlısının ifadesi ortaya çıktı: Kan donduran sözler
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 12:28
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 12:28

Aydın'da Turgay G. isimli itfaiye erinin, evini kundaklayıp eşi ile iki evladını katlettiği vahşetle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; katliamı yapan itfaiyecinin nişanlısının ifadesi ortaya çıktı.

Evi yakıp, eşini ve çocuklarını katletmişti! Katilin nişanlısının ifadesi ortaya çıktı: Kan donduran sözler

NİŞANLISI EVLİ OLDUĞUNU BİLMİYORMUŞ...

Yangında yaşamını yitirenleri tanımadığını söyleyen F.T., "Boşanma aşamasında olduğunu anlattı. Bu duruma inandığım için ilişkime devam ettim." dedi. Turgay G. ile ilişkisi nedeniyle geçmiş zamanda bir kavga yaşadıklarını anlatan F.T., kendisinin de tehdit edildiğini söyledi.

Evi yakıp, eşini ve çocuklarını katletmişti! Katilin nişanlısının ifadesi ortaya çıktı: Kan donduran sözler

"BİR GECE UYKUNDA ÖLDÜRÜRÜM"

F.T ifadesinde; "Bir defasında kavga ettik. Bana 'Evlenince değişirsen, seni bir gece uykunda öldürürüm. Hiçbir otopside çıkarttırmam' dedi" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Olay 18 Mart günü Nazilli ilçesinde yaşanmıştı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli Turgay G.'nin evinde yangın çıkmıştı.

Yangında Turgay G.'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma G. ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu yaşamını yitirmişti. İtfaiye eri Turgay G., yangınla bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Polis, derinleştirilen soruşturmada olayla ilişkili olabileceği şüphesiyle Turgay G.'nin nişanlısı olduğu belirtilen hemşire F.T.'yi de gözaltına almıştı.

Evi yakıp, eşini ve çocuklarını katletmişti! Katilin nişanlısının ifadesi ortaya çıktı: Kan donduran sözler

YANGINDAN KISA SÜRE ÖNCE EVE GİRİP ÇIKMIŞ

Yangına ilişkin sürdürülen soruşturmada, güvenlik kamerası kayıtları verilerine göre yangından sonra fenalaşıp baygınlık geçiren T.G.'nin, yangından kısa süre önce eve girip çıktığını tespit edilmişti.

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