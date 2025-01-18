Evlenmelerine izin çıkmayınca dehşet saçtı! 17 yaşındaki kızı ve annesini tüfekle vurdu

18 Ocak 2025 09:11 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 09:21

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 29 yaşındaki Y.K. isimli şahıs, evliliklerine izin verilmeyen 17 yaşındaki genç kızı ve annesini tüfekle vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan Y.K. ve akrabası kaçtıkları yerde kıskıvrak yakalandı.

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Yurtoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 29 yaşındaki Y.K., 17 yaşındaki sevgilisi Ş.Ş. ile evlenmek istedi. İddiaya göre, karara 17 yaşındaki genç kızın annesi D.Ş. karşı geldi. Duruma sinirlenen Y.K. yanına aldığı akrabası H.K. ile sevgilisini ve annesini tüfekle vurdu.

Anne ve kız kanlar içerisinde kalırken saldırganlar kaçtı. Ağır yaralanan anne ve kız hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin kaçma anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takip ile koordineli çalışma yürüten ekipler, şüphelilerin Karabağlar'da ormanlık alana kaçtıklarını tespit etti. Şüpheliler kıskıvrak yakalanırken olayda kullanılan suç aleti pompalı tüfek de ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.K. ve H.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.