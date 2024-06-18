Eylem Tok ile oğlu hakkında yeni detay! Türk kurye yakalatmış...

18 Haziran 2024 13:47 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 13:56

Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un planı deşifre oldu! 'Küba' ve 'özel okul' detayı

Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un planı deşifre oldu! 'Küba' ve 'özel okul' detayı

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan kaza sonrası yurt dışına kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, ABD'de yakalanmıştı.

Eylem tok ve oğlu bugün ABD’de hakim karşısına çıkacak. Duruşma saati de belli oldu. Eylem Tok ve oğlu Boston’da Türkiye saatiyle 18’de hakim karşısında olacak.

EYLEM TOK YABANCI İSİM KULLANMIŞ

Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkıyor. Eylem Tok ve oğlunun lüks bir rezidansta kaldığı ve tanınmamak için siparişi yabancı bir isim kullanarak verdiği öğrenildi.

Eylem Tok'un sipariş verdiği restoranda çalışan bir Türk kurye, tesadüfen siparişi götürdü ve Eylem Tok'la karşılaştı, ardından polisi aradı.

Eylem Tok ve oğlu, yıllığı 46 bin dolar olan British International School of Boston'ı gezdikten sonra eve dönüş yapmıştı. Polis eve baskın düzenleyip anne-oğlu yakaladı.

4 AYRI SAHTE PASAPORT BULUNDU

Eylem Tok ve oğlunun üzerinde 4 ayrı sahte pasaport çıktı. Tok'un yanında 5 bin dolar nakit vardı. Evde yapılan aramada da 46 bin dolar ele geçirildi.