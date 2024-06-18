Eylem Tok ve oğlu hakim karşısına çıkıyor! Türkiye’ye iadesi görüşülecek

18 Haziran 2024 11:25 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 11:33

İstanbul’un Kemerburgaz ilçesinde kullandığı araçla ölümlü kazaya sebep olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, kazadan sonra annesi Eylem Tok tarafından yurtdışına kaçırıldı.

İstanbul’dan firar eden Cihantimur ve annesi Eylem Tok önce Mısır’a ardından ABD’ye kaçmıştı. Yaşanan kazadan 106 gün sonra ABD'nin Boston eyaletinde yakalanan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur bugün saat 18.00'da hakim karşısına çıkıyor.

TÜRKİYE'NİN İADE TALEBİ GÖRÜŞÜLECEK

Kırmızı bültenle aranan ve Boston'da yakalanıp gözaltına alınan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur için iade talebinde bulunan Türkiye, ABD'ye delil ve taleplerini gönderdi. Hakim karşısına çıkacak anne ve oğul için kararın ne olacağı merakla bekleniyor.

"AKILLARINDA KÜBA VARDI"

ABD’de yakalanan Eylem Tok ve oğlunun, yakalanmasalardı Küba’ya gidecekleri ortaya çıktı. Türk yetkililer ABD mahkemesine verdiği belgelerde, Tok’un ve oğlunun sahte pasaport almaya çalıştığını ve bu şekilde Küba’ya gideceklerini ifade etti. ABD yetkilileri de bu uyarıyı dikkate alarak bugün yapılacak duruşmaya kadar tutukluluklarının devamına karar vermişti.