Eylem Tok ile oğlu 5 eyalet değiştirmiş! Kaçış rotaları belli oldu

19 Haziran 2024 07:38 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 07:42

Ehliyeti olmadığı halde direksiyon başına geçen ve 1 Mart'ta İstanbul Kemerburgaz'da yol kenarında bekleyen gruba çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve kendisini kaza sonrası yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok, ABD'nin Boston kentinde yakalanmıştı. TSİ dün akşam saatlerinde hakim karşısına çıkarılan ikilinin duruşma tarihleri ileri bir tarihe ertelenirken, tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

5 EYALET DEĞİŞTİRMİŞLER

Yargılama sonucunda Türkiye'nin iadesini beklediği iki ismin ABD günlerine ve son yakalanma sürecine ilişkin detaylar da gün yüzüne çıktı. Anne Eylem Tok, kaza olayının ardından oğlunu önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçırmıştı. Türkiye'nin talebi ile haklarında kırmızı bülten çıkarılan anne ve oğlunun firarda bulundukları 106 gün içinde yakalanmamak için 5 eyalet değiştirdiği öğrenildi. Önce New York'a giden Tok ve oğlu, daha sonra Washington, California ve Miami'ye geçti.

Anne-oğul son olarak Massachusetts eyaletinin Boston kentinde lüks bir rezidansa yerleşti. Eylem Tok, kaçış sürecinde polisin takibinden kurtulmak için sekiz ayrı telefon hattı kullandı. Bunların çoğu kullan-at tarzda takip edilemeyen telefonlardı.

TÜRK KURYEYE DENK GELİNCE...

Posta'nın haberine göre Boston'da kaldıkları rezidansa sürekli dışarıdan yemek söyleyen Eylem Tok tanınmamak için siparişi yabancı bir isim kullanarak veriyordu. Eve yakın bir restoranı tercih ediyorlardı. Bu restorana çalışan bir Türk kurye, tesadüfen siparişi götürdü ve Eylem Tok'la karşılaştı. Ardından polise ihbarda bulundu.

Polis eve baskın düzenleyip anne-oğulu yakaladı. Eylem Tok ve oğlunun üzerinde 4 ayrı sahte pasaport bulundu. Tok'un yanında 5 bin dolar nakit vardı. Evde yapılan aramada da 46 bin dolar ele geçirildi.

PARALAR ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKEDEN GÖNDERİLMİŞ

Diğer yandan Eylem Tok'un para trafiği de incelemeye alındı. Paraların ABD ve Türkiye dışında üçüncü bir ülkeden transfer edildiği belirlendi.

Kemerburgaz'da ehliyetsiz araç kullanırken Oğuz Murat Aci'ye çarparak ölümüne sebep olan oğlu Timur Cihantimur ile birlikte kaçtığı ABD'de yakalanan Eylem Tok dün hakim karşısına çıkmıştı. Oğlu Timur Cihantimur'un dosyasının ayrılması sebebiyle annesinin davasından ayrı görülen davası da ertelendi.

Boston'daki davada anne Eylem Tok'un turuncu mahkum kıyafetiyle getirildiği bildirildi. Tok'un saçlarını kestirdiği ve boyattığı belirtildi. Mahkemede Türkiye tarafından iki şahıs için yönelttiği suçlamalar okundu. Tutuksuz yargılanma talebi reddedilerek davanın 27 Haziran Perşembe günü Türkiye saatiyle 16.00'da yapılmasına karar verildi.

Timur Cihantimur’un ilk duruşması da 27 Haziran Türkiye saatiyle 22:30’a ertelendi. Çünkü, Cihantimur uzaktan telekonferans yöntemiyle bağlanmaya çalıştı ancak seste yaşanan aksaklık dolayısıyla sesi net duyulmadı.