Eylem Tok ve oğlu bugün hakim karşısına çıkıyor! Plan üstündeyken yakalanmışlardı

18 Haziran 2024 00:11 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 00:14

Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un planı deşifre oldu! 'Küba' ve 'özel okul' detayı

Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un planı deşifre oldu! 'Küba' ve 'özel okul' detayı

Eylem Tok ve oğlunun yakalanması sonrası Oğuz Murat Aci'nin ailesi konuştu: Şimdi onlar düşünsün

Eylem Tok ve oğlunun yakalanması sonrası Oğuz Murat Aci'nin ailesi konuştu: Şimdi onlar düşünsün

Kemerburgaz'da 1 Mart 2024'te yaşanan kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin ölümüne 5 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen ve annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılan 17 yaşındaki T.C. ile annesi ABD'de hakim karşısına çıkıyor.

Cihantimur ve Eylem Tok'un tutukluluklarının gözden geçirileceği duruşma 18 Haziran Salı günü Boston'daki John Joseph Moakley Adliyesi'nde Türkiye saatiyle 18.00'de yapılacağı belirtildi.

Tok ve oğlunun yakalanıp Türkiye'ye iadesi için kırmızı bülten çıkarılmıştı. Tok ve oğlu geçtiğimiz günlerde ABD'de yakalanmıştı. Gelişme sonrası Boston'da Tok ve T.C.'nin Küba'ya seyahat etmek için sahte pasaport almaya çalıştığı iddia edilmişti.

AVUKATI "İADE EDİLEMEZ" DEMİŞTİ

Eylem Tok’un avukatlarından Brendan Kelley, Tok’un serbest bırakılması gerektiğini savunmuştu. Kelley, Türk yasalarına göre iddia edilen suçun bir ebeveyn tarafından işlenmesi halinde ceza gerektirmediğini belirterek, bu nedenle ABD-Türkiye anlaşması gereğince iade edilmesinin mümkün olmadığını iddia etti. Kelley, "İadesi bile mümkün olmayan bir suçtan dolayı gözaltında tutuluyor” demişti.

SAATİ BELLİ OLDU

Tok ve oğlunun ilk duruşması bugün yapılacak. NTV'nin ABD temsilcisi Hüseyin Günay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görülecek duruşmanın TSİ 18.00'de olacağını ifade etti.

Tok ve oğlunun yakalanıp Türkiye'ye iadesi için kırmızı bülten çıkarılmıştı. Tok ve oğlu geçtiğimiz günlerde ABD'de yakalanmıştı. Gelişme sonrası Boston'da Tok ve T.C.'nin Küba'ya seyahat etmek için sahte pasaport almaya çalıştığı iddia edilmişti.