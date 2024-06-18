Eylem Tok hakim karşısına çıktı, ilk karar verildi! Turuncu mahkum kıyafeti giydi

18 Haziran 2024 18:41 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 19:11

Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un planı deşifre oldu! 'Küba' ve 'özel okul' detayı

Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un planı deşifre oldu! 'Küba' ve 'özel okul' detayı

Kemerburgaz'da ehliyetsiz araç kullanırken Oğuz Murat Aci'ye çarparak ölümüne sebep olan oğlu T.C ile birlikte kaçtığı ABD'de yakalanan Eylem Tok hakim karşısına çıktı. Oğlu T.C'nin dosyasının ayrılması sebebiyle saat 20.30'da hakim karşısına çıkacak.

ABD'de yakalanan Eylem Tok ve oğlu T.C hakim karşısında yargılanmaya başladı. Kırmızı bültenle aranan ve bir Türk kuryenin yemek siparişi teslim ederken tespit etmesi sayesinde yakalanan anne oğul tutuklanmıştı.

TURUNCU MAHKUM KIYAFETİYLE GELDİ

Boston'daki davada anne Eylem Tok'un turuncu mahkum kıyafetiyle getirildiği bildirildi. Tok'un saçlarını kestirdiği ve boyattığı belirtildi.

Mahkemede Türkiye tarafından iki şahıs için yönelttiği suçlamalar okundu. Tutuksuz yargılanma talebi reddedilerek davanın 27 Haziran Perşembe günü Türkiye saatiyle 16.00'da yapılmasına karar verildi. Hakim belirtilen tarihe kadar iki taraftan da davaya daha iyi hazırlanılmasını istedi.

"KATİL ANNESİ OLMAK NASIL BİR DUYGU?" SORUSU SORULDU

Davayı takip eder bir gazetecinin aktardığına göre, Eylem Tok'a duruşma sonunda izleyiciler arasından bir Türk vatandaşı “Bir katil annesi olmak nasıl bir duygu?” diye sordu. Tok bu soruya “Allahüekber” diyerek yanıt verdi.

"AKILLARINDA KÜBA VARDI"

ABD’de yakalanan Eylem Tok ve oğlunun, yakalanmasalardı Küba’ya gidecekleri ortaya çıktı. Türk yetkililer ABD mahkemesine verdiği belgelerde, Tok’un ve oğlunun sahte pasaport almaya çalıştığını ve bu şekilde Küba’ya gideceklerini ifade etti. ABD yetkilileri de bu uyarıyı dikkate alarak bugün yapılacak duruşmaya kadar tutukluluklarının devamına karar vermişti.