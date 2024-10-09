Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine ilişkin davada karar çıktı

09 Ekim 2024 23:06 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 23:39

Son dakika haberi: İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran anne Eylem Tok’un yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine ilişkin davayı erteledi.

İstanbul'da bir kişinin ölümüne neden oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran Eylem Tok’un Türkiye'ye iadesine ilişkin dava ertelendi.

SAVCI, EYLEM TOK'UN İADESİNİ TALEP ETTİ

Savcı Eylem Tok'un üzerine atılı suçlardan bahsedip alınması muhtemel cezalardan bahsetti ve dolayısıyla iade edilmesini talep etti.

DAVA ERTELENDİ

Bir saat 40 dakika süren duruşmada karar çıkmadı. Hakim, tarafların savunmalarını 8 sayfayı geçmemek kaydıyla özetleyerek yazılı olarak sunmalarını istedi ve 1 hafta süre verdi. Hakim duruşmanın sonunda Eylem Tok'un Türkiye'de halihazırla herhangi bir ceza almamış olmamasına dikkat çekti.

CEZA 1 YILIN ALTINDA OLURSA İADE EDİLMEYECEK

Eylem Tok'un alacağı cezanın bir yılın altında olabileceği belirtiliyor. Türkiye ile ABD arasındaki suçluların iadesi anlaşmasına göre eğer ceza bir yılın altında ise iade yapılmıyor.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan’da 1 Mart 2024’de yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, kaza yapmış; Cihantimur, saat 23:50 sıralarında otomobiliyle üç adet ATV tipi araca çarpmıştı. Kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından polis ekiplerinden önce olay yerine gelen anne Eylem Tok, oğlu Timur Cihantimur’u olay yerinden kaçırmış; ekipler, anne ile oğlunun ertesi gün saat 03:50 sıralarında havalimanından Mısır’a çıkış yaptıklarını tespit etmişti. Eylem Tok ve oğlu daha sonra ABD'ye kaçmış ve burada görüntülenmişti.