Rasim Ozan Kütahyalı domuz eti çıkan köfteciyi açıkladı: Bizzat gördüm

09 Ekim 2024 21:00 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 21:07

Türkiye'de onlarca şubesi bulunan dev köfte zincirinin etinden domuz eti çıkması ülke gündemine oturdu. Skandala imza atan markanın hangisi olduğu merakla araştırılırken, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, domuz eti çıkan köfteciyi 'Dedikodu değil, bizzat gördüm' diyerek açıkladı. İşte herkesin merak ettiği o firma...

Tarım ve Orman Bakanlığı​ tarafından taklit ve tağşiş yapılan gıdaların listesi yayınlandı. Söz konusu listede bazı ünlü yemek firmalarında domuz eti bulunduğu açıklandı. Domuz eti bulunan firmalar arasında ünlü bir köftecinin de yer aldığı iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu.

RASİM OZAN KÜTAHYALI​'DAN ÇARPICI İDDİA

Bakanlığın ismini açıklamadığı köfte zincirinin ismi merak konusu olurken, konuya ilişkin gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'dan dikkat çeken bir iddia geldi.

Rasim Ozan Kütahyalı, 2 şubesinde domuz eti çıkan köfte zincirinin adını Tarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı listede gördüğünü söyledi.

Tüm Türkiye'nin merak ettiği köfte zincirinin adını açıklayan Rasim Ozan Kütahyalı, iddiasını Ankara Devlet Laboratuvarı raporuyla desteklediğini savundu. Kütahyalı'nın açıklamaları şöyle:

"DEDİKODU DEĞİL, BİZZAT GÖRDÜM"

"Tarım Bakanlığı'nın son analiz raporunu bizzat gördüm. Dedikodu değil. Ankara Devlet Laboratuvarı’nda var. Bu listede Köfteci Yusuf var.

"PATRONLARI DA BİLİYOR"

Köfteci Yusuf’un patronları da bunu biliyor. Onlar itiraz etmiş ve durdurma almışlar. Bir, franchise şirket bu… Kendiyle ilgili olmayabilir. Tedarikçi şirket olabilir. Bu konuda bir açıklama yapılsın. Gıda güvenliği adına bunu aydınlatması lazım. Türkiye gıda konusunda uçuruma sürükleniyor."

KÖFTECİ YUSUF'TAN İLK AÇIKLAMA

Sosyal medyada söz konusu firmanın Köfteci Yusuf olduğu iddiaları üzerine gözler ünlü şirkete çevrilmişti. Gazete Pencere'nin ulaştığı Köfteci Yusuf'un avukatı Ali Uslu, konu hakkında bilgisi olmadığını, herhangi bir açıklama yapamayacağını ve iddialara cevap veremeyeceğini belirtmişti.