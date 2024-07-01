Eylem Tok iade talebiyle yeniden hakim karşısına çıktı! Mahkemenin kararı açıklandı

01 Temmuz 2024 21:08 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 21:34

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta aşırı hızla giderek Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'u kaçıran annenin iadesi için mahkeme ikinci kez toplandı.

Eylem Tok tutuklu yargılanmaya devam edecek.

Kaza yerine gelen annesi Eylem Tok, yaralıların ellerinden cep telefonlarını toplamış ve oğlunu alarak önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçmıştı.

GÖRÜŞ ALINMASI KARARI VERİLMİŞTİ

Eylem Tok’un yargılandığı davanın ilk duruşmasında hakim, “Bu duruşma oldukça karmaşık. Siyasilerin görüş bildirmesi gerek.” demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Tok ve oğlunun iadesinin uygun olduğu konusunda görüş bildirmişti.

DIŞİŞLERİ MEKTUP YAZARAK İADE GÖRÜŞÜ BİLDİRMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Massachussetts Bölge Başsavcılığına gönderdiği mektupta, İstanbul'daki ölümlü trafik kazasının şüphelisi Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine yönelik görüşlerini ortaya koydu.

Başsavcılığa gönderilen Tam Henen imzalı mektupta, "Türkiye hükümetinden gayriresmi alınan yeni bilgilere dayanarak" Eylem Tok'un iadesinin uygun olduğu belirtildi.