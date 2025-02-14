Eylem Tok'tan yeni hamle! Türkiye'ye iadesi istenmişti

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine sebep olan Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran Eylem Tok'un avukatı Jennifer M. Herrmann, müvekkilinin Türkiye'ye iade sürecinin durdurulmasını talep etti.

Herrmann, mahkemeye sunduğu dilekçede, Tok'un iadesine yönelik itiraz dilekçesini hazırlamak için 60 günlük ek süre talep etti. Başvuruda, sürecin geçici olarak askıya alınmasının hukuki bir gereklilik olduğu belirtilirken, Tok’un yasal haklarını eksiksiz şekilde kullanabilmesi için daha fazla zamana ihtiyacı olduğu vurgulandı.

"EYLEM TOK'UN HAYATI TEHLİKEDE"

Dilekçede, Tok’un Türkiye’ye iade edilmesi halinde ciddi risklerle karşı karşıya kalacağı savunuldu. Özellikle, Tok ve ailesinin Türkiye’de ölüm tehditleri aldığı iddia edilen dilekçede, iadesi halinde bu tehditlerin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Davaya bakan Hakim Donald Cabell, 11 Şubat’ta Timur Cihantimur ve Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesinin uygun olduğuna karar vermiş ve Türkiye ile ABD arasında yürürlükte olan Suçluların İadesi Anlaşması kapsamında sanıkların Türkiye’ye teslim edilmesine hükmetmişti.