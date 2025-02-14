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 | Mutluhan Yildiz

Eylem Tok'tan yeni hamle! Türkiye'ye iadesi istenmişti

Ehliyetsiz araç kullanarak Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine sebep olan Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran Eylem Tok'un avukatı Jennifer M. Herrmann, müvekkilinin Türkiye'ye iade edilme sürecinin durdurulmasını talep etti.

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Eylem Tok'tan yeni hamle! Türkiye'ye iadesi istenmişti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 00:13
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 00:13

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine sebep olan Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran Eylem Tok'un avukatı Jennifer M. Herrmann, müvekkilinin Türkiye'ye iade sürecinin durdurulmasını talep etti.

Herrmann, mahkemeye sunduğu dilekçede, Tok'un iadesine yönelik itiraz dilekçesini hazırlamak için 60 günlük ek süre talep etti. Başvuruda, sürecin geçici olarak askıya alınmasının hukuki bir gereklilik olduğu belirtilirken, Tok’un yasal haklarını eksiksiz şekilde kullanabilmesi için daha fazla zamana ihtiyacı olduğu vurgulandı.

"EYLEM TOK'UN HAYATI TEHLİKEDE"

Dilekçede, Tok’un Türkiye’ye iade edilmesi halinde ciddi risklerle karşı karşıya kalacağı savunuldu. Özellikle, Tok ve ailesinin Türkiye’de ölüm tehditleri aldığı iddia edilen dilekçede, iadesi halinde bu tehditlerin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Davaya bakan Hakim Donald Cabell, 11 Şubat’ta Timur Cihantimur ve Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesinin uygun olduğuna karar vermiş ve Türkiye ile ABD arasında yürürlükte olan Suçluların İadesi Anlaşması kapsamında sanıkların Türkiye’ye teslim edilmesine hükmetmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

EYLEM TOK KİMDİR?
Eylem Tok, Türk yazar ve senaristtir. 1976 yılında İstanbul'da doğmuştur. Özellikle gençlik romanları ve kişisel gelişim türündeki eserleriyle tanınır. "Öteki", "Rüya Takımı" ve "Bir Günah Gibi" gibi kitapları bulunmaktadır. Son dönemde ise oğlu Timur Cihantimur'un karıştığı trafik kazasıyla gündeme gelmiş ve kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır. Oğlu tarafından İstanbul'da gerçekleşen kazada bir kişinin hayatını kaybetmesi üzerine, Eylem Tok'un oğluyla birlikte ABD'ye kaçtığı iddiaları büyük tartışmalara yol açmıştır. Olayla ilgili hukuki süreç devam etmektedir.

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