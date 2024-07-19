Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur cezaevinde saldırıya uğradı

19 Temmuz 2024 22:02 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 22:24

1 Mart'ta babasına ait lüks otomobil ile ölümlü bir kazaya karışan 16 yaşındaki Timur Cihantimur, kazanın ardından annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır'a sonrasında ise ABD'ye kaçmıştı.

ABD'de aylarda gözden uzak şekilde yaşayan ikili Timur Cihantimur'un kaydolacağı dil okulunda gözaltına alınırken, yapılan duruşmalarda iki ismin tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

CEZAEVİNDE SALDIRI: DUDAĞI PATLADI, DİŞLERİ KIRILDI

ABD'de tutuklu bulunan Timur Cihantimur, cezaevinde saldırıya uğradı. Mahkeme dosyasına Cihantimur'un avukatı tarafından sunulan “Acil Tahliye Talebi” dilekçesinde saldırının detaylarına yer verildi. Avukat Victoria Kelleher dilekçede, Cihantimur'un 3 çocuk tarafından saldırıya uğrayarak darp edildiğini, yüzüne yumruk darbeleri aldığını, kafasına vurulduğunu, dudağının patladığını ve dişlerinin kırıldığını belirtti.

Dilekçede saldırının gerekçesine ilişkin de açıklama yapan Avukat, Cihantimur'un telefon kuyruğunda beklerken sebepsiz yere saldırıya uğradığını ifade etti. Avukat Kelleher, telefon sırası Cihantimur'a geldiğinde diğer mahkumlardan birinin telefonu kendisinin kullanacağını belirtmesi üzerine saldırının gerçekleştiğini mahkeme dilekçesine ekledi.

"BU TESİS CİHANTİMUR İÇİN GÜVENLİ BİR YER DEĞİL"

Avukat Kelleher dilekçesinde tutuklu Timur Cihantimur'un derhal serbest bırakılarak teyzesi ve amcasının gözetimine verilmesini istedi.

Dilekçede Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur ile telefon görüşmesi yapamadığını belirten Avukat Kelleher, tesisin yurtdışı aramalara da kolaylık göstermediğini ifade etti. Kelleher, bunun müvekilinde ciddi psikolojik sorunlara sebep olduğunu vurguladı. Kelleher dilekçede, “Newark'taki ciddi suçları nedeniyle kefaletle serbest bırakılmayan tutukluları barındıran bu tesis Cihantimur için güvenli bir yer değil. Değişen şartlara dayalı yeni endişeler göz önüne alınarak Cihantimur’un serbest bırakılmasını acilen talep ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

YENİ CEZAEVİNİ BEĞENMEMİŞTİ

Öte yandan 12 Temmuz'da gözetim altında tutulduğu Connecticut eyaletindeki Manson Gençlik Enstitüsü'nden New Jersey eyaletinde bulunan Kuzeydoğu Çocuk Gözaltı Merkezi'ne nakledilen Timur Cihantimur yeni cezaevini beğenmemişti.

Timur Cihantimur'un avukatları nakil işleminin müvekkillerinin akıl sağlığını riske attığını iddia etmiş, gerekçe olarak da mahkeme ile gözaltı merkezi arasındaki 5 saatlik mesafe nedeniyle rutin görüşmelerin yapılamamasını göstermişti.

15 EKİM'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Timur Cihantimur'un bir sonraki duruşma günü 15 Ekim olarak belirlendi. Cihantimur 15 Ekim'e kadar cezaevinde kalacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart günü saat 23.50 sıralarında Timur Cihantimur'un lüks otomobille seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpması sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, birden fazla kişi de yaralanmıştı. Kaza sonrasında ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçırılmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart günü saat 03.50 sıralarında İstanbul'dan uçakla Mısır'a gittikleri tespit edilen anne Eylem Tok hakkında "suçluyu koruma" suçundan, Timur Cihantimur hakkında ise “taksirle öldürme ve yaralama” suçundan yakalama kararı çıkarmış ve haklarında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etmişti. Türkiye, geçtiğimiz ay anne ve oğlunun ABD'den iadesini talep etmişti. Timur Cihantimur ve Eylem Tok, 14 Haziran Cuma günü ABD'nin Boston kentinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanmıştı.