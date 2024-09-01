Eylül ayı İstanbul dahil yağışlarla başladı: Meteoroloji'den 3 ile sarı, 2 ile turuncu kodlu uyarı verildi

01 Eylül 2024 06:38 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 07:39

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 1 Eylül hava durumu raporuna göre ülke geneli kuvvetli yağış etkisiyle yeni aya başladı. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz bölgelerimiz öğleden sonra kuvvetli yağışların tesiri altına girecek. AFAD tarafından son olarak şiddetli yağışların oluşturacağı olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması bildirimi yapılmıştı.

İstanbul'un da dahil olduğu hatta kuvvetli yağış uyarısı geçilirken komşu ilçeleri Tekirdağ ve Kırklareli için tehlikeli durumların yaşanmasına karşı turuncu kodlu uyarı verildi. İstanbul, Hatay ve Edirne içinse sarı kodlu uyarı verildi.

EYLÜL AYI HAVA SICAKLIĞI NASIL BAŞLADI?

Yurt genelinde eylül ayı mevsim normallerindeki sıcaklıklarla başladı. Kuzeyli rüzgarların hava sıcaklığını serinletici etki yapması bekleniyor. Güney bölgeleri güneyli rüzgarlar alacak.

Haritaya göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Osmaniye çevreleri, Adana’nın kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş’ın batı, Hatay’ın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağışlar görülecek.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Marmara bölgesinin geneli kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışların etkisi altına girecek.

EGE

Öğle saatlerinden itibaren Afyon, İzmir, Manisa, Muğla illerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu bir gün bekleyen bölgede öğle saatlerinden sonra illerde yağmur geçişleri yaşanacak.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sivas hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.