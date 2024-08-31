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Karabük'te sel felaketi: Ev ve iş yerleri su altında kaldı! Vatandaşlar botlarla kurtarıldı

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Ağustos 2024 21:55 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 21:56

Karabük'te sel felaketi nedeniyle yollar göle döndü, araçlar sulara gömüldü. Mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarılıyor. Bölgeye belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karabük'te sağanak etkili oluyor. Kent merkezinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar yollarda mahsur kaldı. Karabük Valisi Mustafa Yavuz sağanak sonrası incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yavuz ''Yaklaşık 30-35 dakikada Karabük merkeze metrekareye 42 kilogram civarında yağış düştü'' bilgisini verdi. 

Karabük'te sel felaketi: Ev ve iş yerleri su altında kaldı! Vatandaşlar botlarla kurtarıldı - 1. Resim

Sağanak sonrası yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış kente zarar verdi. 100. Yıl Mahallesi’nde ektili olan sağanak sonrası iş yerlerini su bastı, park halindeki çok sayıda araç suya gömüldü. 

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kent merkezinde birçok noktada su baskını yaşandı. Bölgeye belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sular altında kalan Karabük-Safranbolu yolunda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Karabük'te sel felaketi: Ev ve iş yerleri su altında kaldı! Vatandaşlar botlarla kurtarıldı - 2. Resim

110 İHBAR YAPILDI

Metrekareye 45 kilogram yağış düştüğü ve şu ana kadar 110 su bakını ihbarı yapıldığı öğrenildi. Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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