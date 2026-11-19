Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Başkan Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Aynı dosya kapsamında Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü Çağdaş Can Elmalı da bugün gözaltına alındı.